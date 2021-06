Lunigiana : licciana nardi



Lavori pubblici a chiamata: il sindaco dimentica la "cartera", ma i cittadini no

lunedì, 31 maggio 2021, 21:28

di Michela Carlotti

Un'amministrazione che nel 2019 si è presentata agli elettori di Licciana Nardi all'insegna del "fare", che non ha risparmiato colpi bassi e veri e propri strappi sul piano delle amicizie personali (prima ancora che politiche), ha inevitabilmente alzato l'attenzione pubblica e le aspettative della cittadinanza.

Eppure dopo due anni rischia di ripiegare su se stessa, viaggiando sotto tono ed accontentandosi di far passare i lavori ordinari come fossero grandi opere, con un sindaco che posta su facebook anche il taglio dell'erba lungo le strade, sbandierandolo come una faccenda di grossa portata.

E se poi nemmeno l'erba viene vista crescere alta, è naturale che i reclami si facciano sentire. E soprattutto, alcuni residenti lamentano "lavori a rincorsa" decisi giorno per giorno dal sindaco a seconda delle chiamate ricevute o, peggio ancora, delle lamentele postate sui social dai cittadini: post che manderebbero letteralmente il tilt il primo cittadino che allora si affanna a rimediare...richiamando gli operai imegnati in altri lavori per mandarli a fare la ritenuta urgenza del momento e poi caricare le foto del "prima" e del "dopo" sui social, a dimostrazione di una strardinaria efficienza.

E, ancora: se il primo cittadino è chiamato ad intervenire a decoro di un percorso storico come la via del Volto Santo invaso dalle erbacce, ma lui provvede solo per il tratto oggetto di lamentele e dimentica che la via del Volto Santo non finisce alla Pieve ma prosegue a Monti fino a Pontebosio, lungo la cosiddetta strada della "Cartera", allora altre proteste appaiono d'obbligo.

Eh si, perché il sindaco qualche giorno fa ha disposto il taglio dell'erba nel tratto della via del Volto Santo corrispondente alla cosiddetta "scalinata di Ca' Mornello" perché qualche cittadino aveva manifestato legittima insofferenza per l'incuria poco propizia ad inizio estate; però, lo stesso Martelloni aveva omesso di far pulire la via nella sua interezza, dimenticando che il tragitto è percorso per intero dai pellegrini, e non solo nella parte più a vista.

Ma i cittadini si dichiarano certi che ora, vedendo l'articolo, il primo cittadino rimedierà.