L'estate si accende in Lunigiana con il festival itinerante in 12 comuni, eccetto Fivizzano ed Aulla: ecco perché

sabato, 19 giugno 2021, 08:58

di michela carlotti

L’estate si accende in Lunigiana con il progetto “Lunigiana Land Art” promosso dal comune di Mulazzo capofila con altri 11 comuni, wrisultato tra i vincitori del bando promosso dal MIBACT per la rigenerazione urbana, culturale ed economico-sociale dei piccoli comuni italiani.



Il festival itinerante e diffuso è finanziato con 250 mila euro e animerà le dodici tappe nei vari comuni aderenti. Residenze artistiche e workshop, talk e interviste, installazioni e produzioni, tour ed esperienze conoscitive, performance musicali, teatrali e di comunità, percorsi laboratoriali: sono queste le azioni previste atte a valorizzare il territorio nell’ottica di una sua fruizione lenta.



"Lunigiana Land Art - ha detto il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa - è un viaggio che ha come cornice l’area riconosciuta quale Riserva MaB Unesco Appennino Tosco-Emiliano, caratterizzata dalle innumerevoli biodiversità presenti, dal ricco patrimonio culturale di borghi, castelli, pievi e vie storiche”.



Con i 12 comuni lunigianesi, un'altra trentina di associazioni ed imprese turistiche lavoreranno alla realizzazione del festival. Restano fuori soltanto due comuni: Aulla e Fivizzano.



Per Aulla non è stata una scelta dell’amministrazione comunale, bensì non è stato possibile partecipare poiché il bando era aperto ai soli comuni con meno di 10.000 abitanti.



“Una bella iniziativa – ha dichiarato il vicesindaco Roberto Cipriani - Siamo dispiaciuti di non aver potuto partecipare a causa di limiti forse poco comprensibili e ci auguriamo che possano essere superati in futuro”.



Altri sono, invece, i motivi per il comune di Fivizzano, come ha spiegato il sindaco Gianluigi Giannetti: “Il nostro comune aveva già preparato un suo progetto estivo, prima che uscisse questa opportunità di aderire con un progetto unico per tutta la Lunigiana al bando ministeriale".



"Il nostro è anche un progetto molto ambizioso - ha aggiunto il primo cittadino - con uno stanziamento di circa 70.000 euro, superiore a quello che ciascun comune riceverà dal Mibact".



Si tratta di un progetto legato alla storia ed alla cultura fivizzanese, che ruota attorno alla valorizzazione della figura di Jacopo da Fivizzano e la stampa di cui egli fu uno dei pionieri.



"Il nostro comune non si ferma ed anzi rilancia con iniziative estive importanti, eventi culturali ed artistici di qualità e veramente di ottimo livello. Sono anche contento - conclude Giannetti - che i miei colleghi della Lunigiana abbiano aderito al bando ministeriale perché questo consentirà a tutti gli altri comuni di promuovere un’estate ricca e intensa".