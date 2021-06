Lunigiana



Marina Pratici nominata ambasciatrice dell’associazione “ASOAL"

martedì, 8 giugno 2021, 21:05

di michela carlotti

Un altro gradito riconoscimento è stato assegnato alla scrittrice e delegata del comune di Aulla, Marina Pratici.

Infatti, l’associazione “ASOAL - Sentieri dell’olio apuo-lunigianese APS” ha nominato Marina Pratici propria ambasciatrice con la seguente motivazione: “Per il prestigio nel panorama italiano ma soprattutto per le sue straordinarie doti umane e disponibilità manifestate per promuovere azioni sociali”.

Una soddisfazione in più per Marina Pratici, già destinataria di numerosissimi attestati e premi a livello nazionale e internazionale, la quale si dichiara “onorata per questo nuovo e rinomato ruolo, che cercherò di portare avanti con il massimo impegno e per il quale desidero ringraziare il presidente di ASOAL, Adriano Petacchi, e il socio fondatore Franco Cresci”.

L’associazione di promozione sociale “ASOAL – Sentieri dell’olio apuo-lunigianese APS” è nata a Caniparola di Fosdinovo nello scorso mese di aprile.

Suoi soci fondatori sono Adriano Petacchi, Francesca Ferrari, Angela Ulivi, Paolo Boni, Franco Cresci, Enrico Ravani, Mimmo Colonnata, Giuseppe Mastorci, Mauro Buttini e Sonia Nardi.

Mission dell’associazione è fornire supporto ai coltivatori, partendo da quel bene prezioso che è l’olio, una tipicità nella produzione agricola in Lunigiana, dove è sempre più di attualità il legame che unisce l’ulivo al territorio.

Con l’intento di arrivare a produrre un olio unico, un “IGP toscano colline della Lunigiana”, per dare un brand e una giusta immagine al territorio.

L’associazione, quindi, organizzerà corsi di assaggio dell’olio, corsi informativi con l’invio di un bollettino periodico agli iscritti e, soprattutto, corsi pratici di potatura, con tecnici esperti.