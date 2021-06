Oggi i funerali dell’ex calciatore Silvio Francesconi: il cordoglio della Lunigiana

Altri articoli in Lunigiana

mercoledì, 2 giugno 2021, 00:21

Domenica 6 giugno si terrà il 32° Trofeo Al Pozzo e IV° Memorial Veronica Luisi, gara riservata alla categoria Giovanissimi della Federazione Ciclistica Italiana

martedì, 1 giugno 2021, 18:46

Cristian Petacchi fa il punto sulle grandi cifre recuperate per il comune di Zeri e per l’Unione dei Comuni della Lunigiana e svela alcuni interessanti retroscena amministrativi

martedì, 1 giugno 2021, 14:50

Alla vigilia della festa della repubblica torna “Voler bene all’Italia”, la festa dei piccoli comuni promossa da Legambiente. Quest’anno, l’iniziativa ha preso avvio il 28 maggio per concludersi il 5 giugno, con una serie di mobilitazioni web e iniziative di piazza in tutt’Italia, per attenzionare la realtà delle aree interne e dei piccoli...

martedì, 1 giugno 2021, 13:46

Tutto è pronto a Fivizzano per la serata di presentazione della nuova opera cinematografica di Peter Chelsom, regista britannico diventato cittadino onorario del comune con cui ha stretto un profondo legame. L’anteprima è fissata per il 5 giugno e dal 7 arriverà su Sky Cinema Uno e NowTV alle 21.15

lunedì, 31 maggio 2021, 21:28

Un'amministrazione che nel 2019 si è presentata agli elettori di Licciana Nardi all'insegna del "fare", che non ha risparmiato colpi bassi e veri e propri strappi sul piano delle amicizie personali (prima ancora che politiche), ha inevitabilmente alzato l'attenzione pubblica e le aspettative della cittadinanza

lunedì, 31 maggio 2021, 21:16

In relazione agli ultimi interventi sugli organi d’informazione in merito alla postazione 118 di Fosdinovo, l’Azienda sanitaria torna a evidenziare che la questione rientra in una problematica più ampia, che la Regione Toscana sta affrontando, tanto che il 3 giugno è in programma un incontro