Lunigiana



Oggi in transito la "1000Miglia" nel territorio lunigianese

mercoledì, 16 giugno 2021, 14:47

di michela carlotti

"La corsa più bella del mondo": così la definì Enzo Ferrari, fondatore dell'omonima casa automobilistica. Si tratta della "Mille Miglia" il corteo di auto d'epoca che sfilerà anche quest'anno per la sua 39 esima edizione per circa 1.800 chilometri da Brescia a Roma e ritorno.

Ai nastri di partenza saranno oltre 500 le vetture sul percorso: 375 quelle ammesse dal registro Mille Miglia, accompagnate dai partecipanti alla 1000 Miglia Green, alla 1000 Miglia Expereience e al Ferrari Tribute.

In questa sua edizione, la Mille Miglia 2021 invertirà il tradizionale senso di marcia dal versante adriatico fino a Roma con risalita lungo il versante Tirrenico. Pertanto, il corteo entrerà oggi stesso, nella sua prima giornata di gara, nel territorio di Lunigiana alla volta della costa Tirrenica per sostare a Viareggio e ripartire domani. Il transito in Lunigiana è previsto dalle 19.00 alle 19.30.

La risalita da Roma lungo la costa Adriatica inizierà venerdi, mentre la cerimonia di premiazione verrà celebrata sabato alle 19.00 a Brescia, in diretta streaming.