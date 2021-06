Lunigiana



Parco nazionale Appennino addio a Carletto Marconi, presidente della Comunità del Parco

lunedì, 14 giugno 2021, 18:40

Fausto Giovanelli, presidente del Parco nazionale Appennino tosco emiliano, ha voluto ricordare con affetto la figura del sindaco di Bagnone Carletto Marconi ucciso da un male incurabile:

E' venuto a mancare Carletto Marconi, presidente della nostra Comunità del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano, l'organo di governo dell'Ente composto da tutti i rappresentanti delle autonomie locali e delle Regioni. Era stato eletto alla presidenza il 14 novembre 2013 e successivamente rieletto. Ancora pochi giorni fa, il 10 giugno scorso, gravemente malato, aveva voluto presiedere l'assemblea che ha deliberato il bilancio consuntivo 2020. Ricordiamo le sue calde parole di sostegno, coesione e incoraggiamento al lavoro di tutti. Carletto Marconi sindaco di Bagnone, benvoluto dalla Comunità del Suo comune di cui andava orgoglioso, ha svolto il ruolo di presidente di un'altra più ampia comunità, quella del nostro Parco nazionale, con grande continuità, interesse e passione, lavorando accanto al consiglio direttivo - cui era invitato permanente - al presidente, al direttore e a tutto lo staff dell'ente, impegnato sempre per la coesione fra diversi enti e territori, con un'attenzione speciale alla sua Lunigiana, alla Toscana e all'agricoltura di cui era profondo conoscitore e dirigente. Carletto Marconi lascia in tutti noi il ricordo e l'esempio di una persona mite e determinata, di un impegno forte e disinteressato che è stato capace di esprimere appieno con incredibile continuità fino all'ultimo, anche nel corso della malattia. Lascia l'eredità di un uomo e un amministratore pubblico che ha creduto nei valori dell'ambiente, della collaborazione tra le istituzioni, tra i due versanti dell'Appennino. Ha dato un contributo fondativo nell'affermare la missione del Parco nazionale nei suoi primi anni di attività e nel percorso di riconoscimento UNESCO per territori circostanti più vasti.

Voglio esprimere la commozione e il dolore di tutti noi per la sua scomparsa; e a nome personale, del direttore,del consiglio direttivo e di tutto lo staff le più sentite condoglianze alla Sua famiglia e a tutta la comunità di Bagnone.