Lunigiana



Politici in bicicletta per la festa dei piccoli comuni: l’iniziativa di Legambiente

martedì, 1 giugno 2021, 14:50

di michela carlotti

Alla vigilia della festa della repubblica torna “Voler bene all’Italia”, la festa dei piccoli comuni promossa da Legambiente. Quest’anno, l’iniziativa ha preso avvio il 28 maggio per concludersi il 5 giugno, con una serie di mobilitazioni web e iniziative di piazza in tutt’Italia, per attenzionare la realtà delle aree interne e dei piccoli centri che non superano i 5 mila abitanti.

Stamani, l’iniziativa ha toccato la Lunigiana con un evento significativo che ha coinvolto tutti i sindaci, chiamati a percorrere in ebike un tratto simbolico individuato nella partenza dalla Pieve di Sorano a Filattiera con arrivo alla stazione ferroviaria di Pontremoli, lungo la via Francigena.

Oltre alla presenza di pressoché tutti i sindaci lunigianesi, all’iniziativa odierna hanno partecipato gli onorevoli Cosimo Ferri e Martina Nardi, e l’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità, Stefano Baccelli. Assente per impedimento personale, Raffaella Paita. Presenti anche le cooperative di comunità Sigeric ed AlrerEco.

Le immagini dei politici in bicicletta ben si è prestata a rappresentare l’intento di Legambiente di “raccontare i luoghi di cui è importante valorizzare le necessità e le potenzialità, per progettare una nuova governance territoriale proiettata verso la transizione ecologica e digitale”.

Quest’anno più che mai, “Voler Bene all’Italia” interpreta l’urgenza della ripartenza e dell’utilizzo delle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) in favore dei piccoli comuni. In particolare, il membro direttivo nazionale di Legambiente e vicepresidente della sezione Legambiente Lunigiana, Matteo Tollini, ha spiegato che l’iniziativa lunigianese è stata incentrata sul tema del raddoppio della Pontremolese, considerata dall’associazione come una delle grandi opere prioritarie a livello regionale.

"L’adeguamento di questa linea ferroviaria è un intervento strategico che Legambiente ha sempre sostenuto – spiega Tollini – e ripreso nel 2019 con il Manifesto per la Pontremolese, poi nel 2020 con la proposta fatta al governo di inserire l’opera nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che dovrà programmare i fondi di Next Generation EU".

“Siamo consapevoli che il percorso non sarà veloce, ma mi sento di esprimere un cauto ottimismo: tutti – dichiara Tollini - hanno manifestato la volontà di sostenere la realizzazione l’opera che rappresenta uno strumento indispensabile per rompere l’isolamento dei territori appenninici e delle aree interne, per migliorarne i servizi e promuoverne la competitività a beneficio degli abitanti e del turismo sostenibile”.

Indubbio è il balzo in avanti fatto con la recente nomina del commissario straordinario: adesso è fondamentale che la realizzazione di quest’opera, dal completamento dei tratti già progettati o avviati alla progettazione della galleria di valico appenninico, proceda senza interruzioni. Questo è l’auspicio espresso dai presenti.