Lunigiana



Premio fotografico nazionale Giovanni Gargiolli, vince Mirella Cozzani

domenica, 6 giugno 2021, 17:24

Si è svolta ieri, sabato 5 giugno, al Giardino del Museo San Giovanni degli Agostiniani di Fivizzano la premiazione dei vincitori della seconda edizione del Premio fotografico nazionale Giovanni Gargiolli e l'inaugurazione della mostra fotografica che resterà aperta fino al 5 settembre 2021.

Il concorso - realizzato dal Comune di Fivizzano in collaborazione con la Pro Loco di Fivizzano e con il patrocinio della Regione Toscana e dell'Accademia Italiana della Cucina – è nato lo scorso anno per valorizzare la figura di Giovanni Gargiolli (Fivizzano, 1838 – Roma, 1913) architetto, ingegnere e fotografo che rivoluzionò il mondo della fotografia.

Nella mostra, allestita all'aperto, sono in esposizione trenta foto selezionate dalla giuria composta da Francesca Nobili (assessore alla Cultura del Comune di Fivizzano), Giammarco Puntelli (docente, storico delle arti e critico d'arte) e Giuseppe Chiucchiù (fotoreporter).

La giuria ha valutato oltre 450 scatti inviati dai partecipanti sul tema di quest'anno; "Viaggio nell'Italia dei sapori".

Ne esce una galleria di immagini che ci conducono in un mondo fatto di gusto, tradizioni, mestieri, sapori, territori...

In contemporanea all'inaugurazione della mostra si sono svolte le premiazioni.

Prima classificata la foto di Mirella Cozzani, fotografa di Vezzano Ligure (La Spezia) che ha vinto con uno scatto in bianco e nero realizzato a Palermo. L'immagine «ritrae e rappresenta tutta la nobiltà dello street food come fenomeno italiano del gusto, del desiderio per il buon cibo e della condivisione come tratto che identifica l'italianità nel mondo».

Seconda classificata è Alma Schianchi di Ceparana (SP) con la foto "Pontremoli. Storico caffè".

Stefania Gentili di Tarcento (UD), è arrivata terza con lo scatto "Palermo. Mercato del Capo - Le preziose risorse del nostro Mediterraneo".

Il vincitore primo classificato ha ricevuto un assegno circolare di € 1.000 (Mille).

Al secondo e al terzo sono state consegnate, come premio, delle confezioni di prodotti tipici della Lunigiana a Km 0. I fotografi in mostra hanno ricevuto un attestato di partecipazione.

L'esposizione, a ingressi libero, resta aperta fino al 5 settembre nel Giardino del Museo San Giovanni degli Agostiniani di Fivizzano in orario 9.30 -23 (Via Umberto I, 29).

Gli autori delle foto selezionate e presenti in mostra sono: Simone Squadroni da Roma, Luigi D'Aponte da Napoli, Gian Paolo Lorenzoni da Ferrara, Davide Bortuzzo da Cordignano (TV), Giuseppina Calà da Casoria (NA), Paolo Roberto da Arcore (MB), Giammario Corsi da Bari, Adriano Boscato da Pove del Grappa (VI), Sebastiano Zizi da Lula (Nuoro), Marco Barbera da La Spezia, Ivan Bertusi da Castel D'Aiano (BO), Simone Donati da Rignano sull'Arno (FI), Stefania Gentili da Tarcento (UD), Mirella Cozzani da Vezzano Ligure (SP), Cesare Barillà da Piacenza, Antonia Ferrari da Agnino (MS), Roberto Assale da Aosta, Alma Schianchi da Ceparana (SP), Giulio Tanzini da Nepi (VT), Andrea Pavan da San Vito al Tagliamento (PN), Gabriele Pardini da Pietrasanta (LU), Gaia Civiletti da Torino, Antonio Cunico da Vicenza, Alberto Santini da Magione (PG), Elide Cataldo da Ferrara, Fulvia Bernacca da Roma, Cristina Andolcetti da La Spezia, Alida Oddo da Roma, Marica Porcarello da Cologno Monzese (MI), Antonello Proietti da Roma.