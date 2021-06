Lunigiana



Progetto lunigianese “Borghi in Festival”: Fivizzano resta fuori e Forza Italia contesta l’amministrazione

mercoledì, 16 giugno 2021, 09:26

di Michela Carlotti

"Era lecito attendersi dal sindaco Giannetti e dall'assessore alla cultura Nobili, il mea culpa sul caso borghi in festival. Invece, i due hanno provato a mettere alla vicenda una toppa che è risultata addirittura peggiore del buco".

Così Vittorio Marini, coordinatore comunale di Fivizzano, esprime la posizione del partito azzurro sulla questione del bando ministeriale “Borghi in Festival", promosso per favorire la rinascita, la rigenerazione culturale, turistica ed economico sociale dei piccoli comuni italiani.

Erano 643 le proposte pervenute al MIBACT ed il progetto Lunigiana Land Art, con il comune di Mulazzo nel ruolo di capofila, è risultato fra gli otto vincitori ottenendo un finanziamento di 250 mila euro.

Il Festival si svolgerà nei borghi lunigianesi di Mulazzo, Bagnone, Casola, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Pontremoli, Podenzana, Tresana, Villafranca e Zeri.

Partecipare al bando insiemi agli altri comuni della Lunigiana, con l’esclusione di Aulla e Fivizzano, era l'unica opportunità per fare rete, secondo Marini, e soprattutto per centrare l'obiettivo di un cospicuo finanziamento a sostegno della promozione del territorio.

“Fivizzano ha deciso di andare da sola – afferma Marini - ed ha perso. Cosa grave sia perché Giannetti è l'assessore al turismo dell'unione dei comuni della Lunigiana, sia perché a sbagliare sono stati in due, il sindaco e l'assessore alla cultura".

Bocciatura senza appello dell'amministrazione comunale, dunque, da parte di Forza Italia: “Quando era lecito aspettarsi che gli amministratori riconoscessero l'errore è arrivato invece il secondo scivolone: una difesa ad oltranza del proprio operato”.

“Ma – conclude Marini - come dicevano i nostri padri, le chiacchiere non fanno farina: contano i fatti e i fatti dicono che Fivizzano non ha ricevuto alcun finanziamento, mentre gli altri comuni della Lunigiana hanno portato a casa 250 mila euro. Quindi la scelta di Nobili e Giannetti, seppur legittima, si è rivelata sbagliata”.