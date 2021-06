Lunigiana



"Ri-Usciamo": successo per il ciclo organizzato dagli educatori del centro Icaro della SdS

sabato, 5 giugno 2021, 17:24

di michela carlotti

Si è concluso il ciclo di incontri del progetto "Ri-Usciamo”, organizzato dal centro polivalente Icaro di Costamala di Licciana Nardi, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana. Il progetto era stato proposto dagli educatori del centro, che lavorano per la cooperativa sociale Auroradomus, alla direzione didattica di Aulla con il risultato di undici incontri, uno per classe, organizzati all'esterno nel rispetto delle disposizioni anti covid.

I bambini delle elementari aullesi sono stati accompagnati dagli educatori in percorsi didattici, dalle scuole alla Fortezza della Brunella, sapientemente trasformati in tragitti fantastici corredati da elementi favolistici, letture animate, performance teatrali e laboratori creativi negli spazi della fortezza della Brunella e del parco.

Gli educatori si sono sempre avvalsi anche del supporto delle maestre e dell'intervento di esperti esterni, che hanno collaborato col centro polivalente Icaro per la realizzazione del progetto: il maestro Alessandro Piccioli, che ha fatto provare ai bambini l'esperienza delle percussioni, e gli attori Guglielmo Perez e Alberto Vassale dell'associazione culturale Mirpò, che hanno permesso ai ragazzi di improvvisarsi attori.



Le storie, liberamente ispirate ai Malfatti, Pezzettino, il Gruffalò e i Musicanti di Brema, sono state raccontate dagli educatori e seguite da laboratori tematici.

La società della salute della Lunigiana rivolge quindi un grande plauso agli educatori del centro ed ai bambini per il loro impegno e per i loro elaborati. E un ringraziamento particolare viene rivolto al comune di Aulla per il supporto logistico e l'utilizzo dei locali.



L'auspicio della SDS è che la collaborazione prosegua, perché gli educatori hanno già in testa tante altre storie.