Sabato sera dantesco a Tresana: secondo appuntamento al castello Malaspina

venerdì, 25 giugno 2021, 13:50

Vacanze vicino a casa, in regione, per 1 apuano su 3 (33%). Il 6% andrà invece all'estero mentre il resto si recherà in una regione diversa da quella di residenza. E' quanto emerge dalla prima indagine Coldiretti-Ixe'

giovedì, 24 giugno 2021, 18:12

Distintamente, ognuno con un proprio comunicato, i gruppi del centro-destra fivizzanese “Lega per Salvini” e “Alternativa per il futuro”, oggi sono intervenuti sulla questione della prossima chiusura del polo specialistico “Don Gnocchi”

giovedì, 24 giugno 2021, 16:45

Ideato dall’associazione Mangia Trekking, l’Alpinismo Lento è la pratica sportivo-culturale moderna, che ha contribuito alla nascita ed allo sviluppo del Turismo Lento italiano. Oggi, componente di rilievo del Turismo Integrato nazionale

giovedì, 24 giugno 2021, 15:42

Negli scorsi mesi sono giunte numerose segnalazioni indirizzate a prefettura, regione, provincia, comuni, forze dell’ordine e organi di stampa che segnalavano il verificarsi di uno scempio ambientale nella zona degli Stretti di Giaredo, una porzione della Lunigiana famosa per la sua bellezza e classificata zona speciale di conservazione per la...

mercoledì, 23 giugno 2021, 15:33

Dal 3 giugno, l'udienza preliminare è stata rinviata al 19 luglio. I legali, infatti, avrebbero rilevato diverse anomalie nella gestione degli atti da parte della procura. Anomalie che, a loro avviso, avrebbero meritato addirittura la nullità o l'inutilizzabilità degli atti stessi

mercoledì, 23 giugno 2021, 14:37

Il giovane, Mirko Salis di Filattiera, nel primo pomeriggio è rimasto travolto da un’auto mentre percorreva in moto la strada nazionale, in prossimità della curva che conduce alle piscine comunali di Villafranca