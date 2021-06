Lunigiana : villafranca



Scontro tra moto e auto, muore un ragazzo

mercoledì, 23 giugno 2021, 14:37

di michela carlotti

Non c’è stato nulla da fare per M.S. Il giovane, di Filattiera, nel primo pomeriggio è rimasto travolto da un’auto mentre percorreva in moto la strada nazionale, in prossimità della curva che conduce alle piscine comunali di Villafranca.

L’impatto con l’auto che transitava in direzione opposta, nel senso di marcia Pontremoli-Aulla, ha fatto balzare il giovane dalla sua moto con un volo di qualche metro fino a sbattere rovinosamente contro una segnaletica.

In attesa dell’arrivo del Pegaso, al ragazzo è stato praticato il massaggio cardiaco dai sanitari subito intervenuti sul posto insieme alle forze dell’ordine.

Anche l’anziano conducente dell’auto coinvolta nell’incidente, un signore che vive a Villafranca, è stato subito trasportato in ospedale.

Restano da chiarire le circostanze che hanno causato lo scontro risultato fatale per il giovane.