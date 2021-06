Lunigiana : fivizzano



Sindaco e centrodestra: botta e risposta sulla chiusura del centro 'Don Gnocchi'

giovedì, 24 giugno 2021, 18:12

di michela carlotti

Distintamente, ognuno con un proprio comunicato, i gruppi del centro-destra fivizzanese “Lega per Salvini” e “Alternativa per il futuro”, oggi sono intervenuti sulla questione della prossima chiusura del polo specialistico “Don Gnocchi”.



“Da quanto abbiamo saputo – dichiara la Lega – con la fine di giugno è prevista la chiusura del polo Don Gnocchi. All'inizio sembrava chiudesse solo il secondo piano adibito a reparto covid, al fine di sanificare i locali. Invece, chiude tutta la struttura per 40/60 giorni, causando parecchi disagi ai 40 dipendenti di questa struttura che dovranno essere ricollocati a Massa, oppure andranno a casa, togliendo ore di lavoro anche alla ditta Pedus che si occupa delle pulizie all'interno della struttura”.



“Pare che sia stata comunicata un'eventuale chiusura. Si vocifera – afferma parimenti il gruppo Alternativa per il futuro - per eventuali attività di sanificazione ed il personale dovrebbe essere trasferito nella sede di Massa. Questa situazione crea grave incertezza sia nella popolazione, che teme di perdere una struttura all’avanguardia nell’attività di riabilitazione con strumentazione da polo di eccellenza e attrezzature nuove, sia nei dipendenti che si vedono trasferiti in altre sedi, distanti dal territorio e con aggravi di spesa negli spostamenti. Inoltre, pare che anche dopo la sua riapertura non riprenderanno le attività di riabilitazione, mentre la struttura quando è nata doveva essere un punto dell’’élite in affiancamento alla chirurgia ortopedica del nosocomio di Fivizzano per le attività di riabilitazione”.



Tutto questo è inaccettabile secondo i gruppi del centro-destra che reclamano, anche con il motto dell'avevamo detto, l'opportunità di discuterne nel prossimo consiglio comunale.

Il sindaco Gianluigi Giannetti, dal canto suo risponde che si tratta di una chiusura momentanea dovuta alle necessità di sanificazione e rispedisce al mittente gli allarmismi: “Certi spot vengono creati ad arte dalle opposizioni: anche in questo caso, senza aver minimamente chiesto nulla al sottoscritto o a qualsiasi altro rappresentante dell'amministrazione: tutto come sempre per sentito dire”.



“La realtà – prosegue Gianneti - è che la struttura viene temporaneamente chiusa per fare dei lavori di manutenzione importanti, soprattutto sul filtraggio: dopo dieci mesi di covid la struttura ha necessità di essere ripulita con un'adeguata sanificazione per poter ripartire in maniera sicura e con tutte le garanzie, senza nessuna perdita di posti di lavoro”.

Il sindaco spiega che i dipendenti saranno assolutamente mantenuti in servizio e che nei giorni della sanificazione, qualcuno potrà essere collocato in ferie, anche a fronte di un lungo periodo in cui nessuno ne ha potuto beneficiare, mentre altri potranno essere utilizzati temporaneamente nelle strutture limitrofe.