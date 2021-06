Successo a Villafranca del “Progetto Piccoli Comuni” ideato da Poste Italiane

Altri articoli in Lunigiana

sabato, 5 giugno 2021, 09:37

Organizzato dal comune di Fivizzano e dalla Pro Loco, l'evento ha il patrocinio della Regione Toscana e dell'Accademia Italiana della Cucina

venerdì, 4 giugno 2021, 12:23

È in bianco e nero ed è ambientata a Palermo. Protagonisti sono lo street food e una manciata di persone immortalate mentre gustano le prelibatezze locali

giovedì, 3 giugno 2021, 10:21

Si è spento nel tardo pomeriggio di sabato, intorno alle 18.30, l’ex calciatore Silvio Francesconi. Si trovava ricoverato all'ospedale delle Apuane da oltre cinquanta giorni per le complicanze legate al covid che poi lo hanno ucciso

mercoledì, 2 giugno 2021, 00:21

Domenica 6 giugno si terrà il 32° Trofeo Al Pozzo e IV° Memorial Veronica Luisi, gara riservata alla categoria Giovanissimi della Federazione Ciclistica Italiana

martedì, 1 giugno 2021, 18:46

Cristian Petacchi fa il punto sulle grandi cifre recuperate per il comune di Zeri e per l’Unione dei Comuni della Lunigiana e svela alcuni interessanti retroscena amministrativi

martedì, 1 giugno 2021, 14:50

Alla vigilia della festa della repubblica torna “Voler bene all’Italia”, la festa dei piccoli comuni promossa da Legambiente. Quest’anno, l’iniziativa ha preso avvio il 28 maggio per concludersi il 5 giugno, con una serie di mobilitazioni web e iniziative di piazza in tutt’Italia, per attenzionare la realtà delle aree interne e dei piccoli...