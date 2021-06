Lunigiana



Tutto il centro destra lunigianese contro la nuova gestione della gestione del servizio dei rifiuti

lunedì, 7 giugno 2021, 14:34

Una nota congiunta, sottoscritta da tutti gli schieramenti lunigianesi di centro destra, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, per dire no alla gestione del servizio rifiuti affidata da RetiAmbiente, società partecipata da tutti i comuni dell’Ato Toscana Costa, ad Ersu SpA.

“Da inizio anno – si legge - com’è noto, il servizio di raccolta di rifiuti è passato da una gestione locale, svolta tramite l'affidamento da parte dell'Unione dei Comuni a società privata, ad una realtà regionale con RetiAmbiente. Diverse sono le criticità emerse con questa scelta, come già ben evidenziato dal sindaco di Tresana, Matteo Mastrini negli scorsi mesi”.

“Il servizio così come pensato – spiega il centro destra - può funzionare nelle città della costa o nei centri abitati più grandi, ma si adatta poco al nostro territorio. I costi ricaduti sui cittadini sono maggiori perché, nei primi tre mesi, sono diminuite le percentuali del porta a porta”. In queste circostanze, secondo il centro destra, solo accettando di subire la diminuzione dei servizi come il porta a porta, oppure i passaggi dei mezzi per la raccolta, i costi potranno non aumentare.

“Nonostante le difficoltà che comunque presentava la precedente gestione – prosegue il centro destra - il fatto di avere il servizio gestito dall’Unione dei Comuni, permetteva alle comunità locali di avere più ascolto ed ai cittadini la possibilità, in prima persona o tramite loro rappresentanti, di vedere risolte le problematiche che potevano sorgere, specialmente nei territori più marginali”.

“Ora - dichiara il centro destra - con una gestione su larga scala, diventa difficile, non solo per i cittadini, ma anche per i sindaci stessi poter interloquire in modo efficace con i gestori dei servizi. Molti in particolare lamentano le condizioni delle isole ecologiche, spesso trascurate e lasciate all’incuria. Non è concepibile inoltre che, dopo un anno e mezzo di pandemia, si rischi di andare incontro ad un aumento dei costi del servizio a scapito delle famiglie”.

“Forse – concludono i tre schieramenti - sarebbe il caso di ripensare l’intera gestione sulla base di una realtà interamente locale migliorando i difetti della precedente. Pensiamo ad una società locale che restituirebbe centralità alla Lunigiana ed ai suoi sindaci”.

Una SOL lunigianese, dunque, chiamata a gestire il servizio di raccolta per renderlo aderente alle necessità del territorio: “Noi siamo contrari alle aree vaste che concentrano il potere nelle mani di pochi e soprattutto dei comuni più grandi. Quelli della Lunigiana invece, come per altre società come Erp e Gaia, rischiano di diventare del tutto marginali. Questo a causa di un disegno, quello della sinistra, dove si confonde il concetto di gestione pubblica con quello di società partecipata in house providing. Non è quello che la gente vuole”.

Mi. Ca.