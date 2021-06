Lunigiana



"Una strada per la vita": il progetto Reggio-Fivizzano-mare è stato presentato al sindaco

lunedì, 14 giugno 2021, 19:16

I rappresentanti del “Comitato Gino Chinca - Una strada per la vita” Franco Mazzoni e Michael Santini con i tecnici Ing. Giovanni Andreani e l’Arch. Giovanna Pezzoni, membri del comitato stesso, l’arch. Giovanni Meconi e l’ing. Giorgio Giromella, hanno illustrato al sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, un progetto di massima della Reggio-Fivizzano-mare. Il sindaco si è mostrato entusiasta dell’idea ed ha apprezzato.

"Il progetto è molto ambizioso e per la sua realizzazione sarà necessario un percorso comune ed il sostegno di tutti gli enti attraversati dal suo percorso. La riunione - hanno commentato gli esponenti del comitato - è stata un passo avanti importante perché finalmente è stato realizzato un primo progetto di massima, poi la palla dovrà passare agli enti competenti che dovranno confrontarsi con la burocrazia ed ottenere i finanziamenti".

L'ambizione è quella proposta dall'illustre politico fivizzanese negli anni novanta, da cui il comitato ha preso il nome, di un collegamento diretto tra il reggiano, l'entroterra lunigianese e la costa: "Per la prima volta - commentano i rappresentanti - si apre la possibilità concreta di vedere unito, e con un notevole risparmio di tempo, il reggiano con le sue industrie, l’entroterra lunigianese con il suo potenziale turistico, e la costa toscana con i suoi porti".

"Sarà fondamentale - concludono - un sostegno da parte di tutta la popolazione e dalle forze politiche locali perché in questo momento stanno arrivando richieste da tutta Italia per accedere alle risorse del PNRR. Per una volta il nostro territorio dovrà mostrarsi unito e maturo per arrivare ad ottenere una grandissima opportunità di sviluppo e invertire la marcia della situazione economica della nostra provincia".

M.C.