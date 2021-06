Lunigiana



Zeri della Lunigiana ignota: il cammino di Alpinismo Lento

sabato, 26 giugno 2021, 16:50

Recentemente la Lunigiana storica e verde, quella connessa con il nascente Turismo Lento ( che tanto attinge dall’Alpinismo Lento ed Orizzontale) ha perso un importante riferimento culturale con la scomparsa dell’editore Franco Muzio di Tarka (casa editrice). Egli insieme a tanti interessanti libri di cultura locale, ambientale e forestale, è stato editore anche di “Lunigiana Ignota” di Carlo Caselli, il libro che da anni orienta tante attività di Mangia Trekking. L’associazione nella casa editrice ed in Muzio ha sempre trovato attenzione e le giuste motivazioni per sviluppare avventure sportivo-culturali indirizzate alla conoscenza della Lunigiana. Così Mangia Trekking ha voluto realizzare e dedicargli una singolare iniziativa di Alpinismo Lento sul territorio di Zeri, il paese più esostorico della Lunigiana, che fu senza strade, dove la terra era fertile, ed una cerchia di monti alti lo confinava dalla civiltà, un luogo “che mangiava del proprio pane e vestiva del proprio pelo”. Con l’organizzazione degli associati locali, Riccardo Quiligotti e Daniele Cariola, con un percorso ad anello, partendo dal Passo di Calzavitello, i partecipanti sono andati prima sul monte Radice per osservare da vicino i resti di un aereo Cessna, caduto nel 1970 ed in cui perse la vita un giovane francese. Sul territorio si racconta che mentre nel mese di luglio salivano ai monti per radunare le greggi, lo trovarono “ Primo ed Ernestina di Adelano insieme alla madre di una certa Cristina ” Più tardi a conclusione della giornata, l’arrivo a Bergugliara per visitare e l’azienda agricola-caseificio “i trei fantoti”, dove una giovane famiglia di allevatori sta dimostrando uno straordinario attaccamento alle proprie origini e perpetuando una storica tradizione locale di allevamento, con produzione di latte, formaggio, ricotta, ed oggi anche yogurt e gelato.Una giornatasul confine tra Liguria e Toscana, nell’antica area lunense del bacino del fiume Magra, sulle antiche vie di collegamento tra le colonie romane di Luni, Velleia e Zeri.