A Filetto inaugurazione dell’opera di Francesco Siano

Altri articoli in Lunigiana

venerdì, 16 luglio 2021, 18:54

Dopo la seguita ospitata della sua autrice sugli schermi di RaiUno, sabato 17 farà tappa a Comano il tour di presentazione del nuovo libro di Laura Ephrikian, intitolato “Una famiglia armena”, che si avvale della prefazione di Walter Veltroni

venerdì, 16 luglio 2021, 16:41

Mangia Trekking con questo genere di iniziative sportivo-culturali, si propone di contribuire a far conoscere le possibilità turistico-naturali offerte dai territori di ben cinque province “attaccate”, (La Spezia, Massa Carrara, Lucca, Reggio Emilia e Parma)

venerdì, 16 luglio 2021, 16:34

Una posizione confermata dalla principale associazione degli artigiani in occasione dell'incontro tra il direttore generale della Cna di Massa-Carrara, Paolo Ciotti e il responsabile delle relazioni istituzionali dell'associazione, Gino Angelo Lattanzi con il sindaco di Fivizzano, Gianluici Giannetti

mercoledì, 14 luglio 2021, 16:28

Nell’ultima seduta di consiglio comunale è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno sulla realizzazione della strada di scorrimento veloce per collegare Reggio Emilia a Carrara, passando per Fivizzano

mercoledì, 14 luglio 2021, 13:55

Giornata intensa quella organizzata per oggi, giovedì 15 luglio, a Barbarasco. Torna, dopo un anno di interruzione, "Amministratori per il Meyer" l'evento ludico motorio per raccogliere fondi in favore dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze

mercoledì, 14 luglio 2021, 13:53

Sul tavolo la progettualità della Reggio-Mare. Il comune di Fivizzano ha approvato, nell'ultima seduta del consiglio, un ordine del giorno per rendersi capofila dell'iniziativa e coinvolgere tutte le istituzioni e associazione di categoria