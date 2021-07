Lunigiana



Al via i lavori nella storica via Marchesana: da Aulla a Zeri, passando per Podenzana e Tresana

domenica, 11 luglio 2021, 23:42

di michela carlotti

La via Marchesana si farà e la Lunigiana potrà offrire un'attrattiva in più al turismo sostenibile. Un sistema-turismo che si sta affermando, con grande impegno degli operatori turistici locali, in quest'affascinante terra di frontiera che si insinua tra Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna, con le sue peculiarità storiche, culturali, paesaggistiche, gastronomiche.

"È un risultato importantissimo per tutta la Lunigiana – afferma Cristian Petacchi, sindaco di Zeri - l'ennesima proposta che nasce delle idee, dall'impegno e dall'amore per il nostro territorio, come la pista ciclabile e la via del Volto Santo. Una costola ed una variante importante alla storica via Francigena che rende ancor più interessante, seducente ed appetibile la Lunigiana in tutti i suoi aspetti".

Si tratta di un itinerario, realizzato prevalentemente su strade e fondo naturale, percorribile a piedi, a cavallo e in bicicletta, toccando castelli, pievi, abbazie, borghi medievali, ponti e guadi, attraversando i comuni di Aulla, Podenzana, Tresana e Zeri.

Il percorso che collega Aulla con Zeri passando per Podenzana e Tresana, vedrà anche la realizzazione di opere di regimazione idraulica delle acque nei tratti di viabilità attraversati dai torrenti.

Grande la soddisfazione dei sindaci dei comuni coinvolti.

Il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, spiega: "Ad Aulla troverà spazio, presso l'area di palazzo Centurione e la scuola Micheloni, la realizzazione di un punto informativo per l'intera viabilità storica centro settentrionale denominata Via Marchesana, con l'allestimento di un'area divulgativa con attrezzature e dispositivi multimediali, diventando di fatto punto di snodo nevralgico dei cammini storico culturali della Lunigiana e non solo. Il percorso che partirà dalla secolare Abbazia di San Caprasio ad Aulla, staccandosi dalla Via Francigena, attraverserà il fiume Magra per raggiungere, attraverso un'antica strada comunale, il Castelletto in località Oliveto ed il Castello Malaspina di Podenzana".

"Da qui - aggiunge il sindaco Marco Pinelli - si svilupperà per poi proseguire verso il santuario ed il parco del Gaggio e la località Barco. Il percorso proseguirà per un'antica strada bianca verso il torrente Cisolagna raggiungendo la chiesa di Novegigola".

"Dopodiché - prosegue il sindaco Matteo Mastrini – la via si sviluppa attraverso le frazioni di Borra e Meredo nel comune di Tresana. Attraversando un antico ponte ad arco in pietra sul torrente Penolo, l'itinerario proseguirà per le frazioni di Giovagallo, toccando l'antico castello di cui abbiamo acquisito la proprietà per raggiungere Groppo, Cobbia, Tresana, Villecchia, Parana fino al passo dei Casoni. Dal passo, sarà imboccata l'alta via dei Monti Liguri in direzione passo del Rastrello proseguendo fino alla foce del Termine".

"Arrivato da noi - conclude il sindaco Cristian Petacchi - raggiungerà la località Bosco di Rossano nel comune di Zeri. Il territorio comunale sarà attraversato nelle frazioni Chiesa di Rossano, Chioso, Cascina Bertagna, La Dolce, Noce fino al Passo dei Due Santi".

L'importo complessivo dell'intervento è di € 478.252,00, finanziato con un contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana, Misura 7.5, reso disponibile attraverso la partecipazione ad un Bando del Gal, con l'Unione dei Comuni capofila del gruppo intercomunale".