Lunigiana



Alpinismo lento: gli attraversamenti delle montagne guardando il mare

venerdì, 16 luglio 2021, 16:41

In collaborazione con gli Enti Parco del Mare (Cinque Terre e Porto Venere), delle Valli (Montemarcello Magra Vara) e delle Montagne (Appennino tosco emiliano e Alpi Apuane), nonché diversi Comuni di Liguria, Toscana ed Emilia, l’associazione Mangia Trekking, con le riaperture del post pandemia (Rifugi, Ristoranti/Trattorie ed Alberghi), ritorna a sviluppare le iniziative di attraversamento dal mare e sul mare, fino ai crinali delle montagne.



Si tratta di lunghi cammini di più giorni, che attraversano le valli e le dorsali montuose. Mangia Trekking con questo genere di iniziative sportivo-culturali, si propone di contribuire a far conoscere le possibilità turistico-naturali offerte dai territori di ben cinque province “attaccate”, (La Spezia, Massa Carrara, Lucca, Reggio Emilia e Parma). L’associazione desidera contribuire ad evidenziare quanto sia importante l’offerta di Alpinismo Lento di un territorio che sostanzialmente è una palestra naturale unica, ove è possibile vivere i sentieri, sia della montagna che del mare. Ove nelle differenti stagioni si può camminare, andare in mountain bike, sciare, e ciaspolare “per giorni e giorni” osservando tante diverse e straordinarie bellezze paesaggistiche. L’associazione Mangia Trekking ritiene che questo genere di iniziative, mentre costituiscono una importante opportunità turistica ed economica per i territori, si affermano anche quale eccellente attività sportiva, salutare e di socializzazione per le persone di ogni età. Per partecipare è sufficiente riscontrare i contatti dell’associazione sui social