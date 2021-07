Lunigiana



Approda in consiglio il progetto della Fivizzano-Mare: votato all’unanimità

mercoledì, 14 luglio 2021, 16:28

di michela carlotti

Nell’ultima seduta di consiglio comunale è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno sulla realizzazione della strada di scorrimento veloce per collegare Reggio Emilia a Carrara, passando per Fivizzano.

Un punto di svolta, dunque, per l’ambizioso progetto che affonda le sue radici nell’ormai storica proposta del compianto professore e politico fivizzanese, Gino Chinca, che già negli anni 80 aveva promosso l’iniziativa.



La stessa idea è stata riproposta e promossa di recente dal comitato cittadino costituitosi ad hoc, “Comitato Gino Chinca - Una strada per la vita” rappresentato, tra gli altri, da Franco Mazzoni, Michael Santini, Giovanni Andreani, Giovanna Pezzoni.

Esattamente un mese fa, il comitato aveva illustrato al sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, un progetto di massima della Reggio-Fivizzano-mare. Giannetti aveva apprezzato e si era reso disponibile per supportare l’iniziativa.

Lunedì, la proposta di promuovere la realizzazione del progetto da parte del comune di Fivizzano in qualità di capofila e portatore d’interesse, ha fatto breccia ed è stata accolta da tutto il consiglio comunale: sia come grande opportunità di rilancio dell’intera Lunigiana Orientale, sia come via di sviluppo per le due provincie e regioni di Toscana ed Emilia.

“Con questo atto ufficiale – ha dichiarato il sindaco Giannetti - si avvia l’idea di progettualità della strada, che ci permette di presentarci alle altre istituzioni interessate per coinvolgerle e condividere l’iniziativa. Per noi è un sogno che dura ormai da oltre 40 anni: siamo convinti e consapevoli che per arrivare alla meta il cammino è complicatissimo ma pensiamo anche ai tanti milioni del recovery plan che potrebbero essere l’occasione e l’opportunità decisiva”.

Il sindaco ha inoltre voluto sottolineare che: “Questo percorso non vuole e non deve avere alcun colore politico: è per il bene del territorio e tutte le forze politiche, insieme alle associazioni di categoria ed alla popolazione, devono avere un obbiettivo comune”.