Lunigiana



Arriva il tredicesimo premio alla carriera per Marina Pratici

martedì, 6 luglio 2021, 18:36

di michela carlotti

Un altro riconoscimento è stato assegnato alla scrittrice aullese Marina Pratici. Il comitato scientifico del premio internazionale “Città del galateo - Antonio De Ferrariis” ha assegnato infatti a Marina Pratici il “premio d’eccellenza alla carriera” con la seguente motivazione: “per la sua esperienza e le meritevoli attività per la cultura e l’impegno sociale”

La premiazione si svolgerà a Roma il 14 ottobre presso la sala del Primaticcio, società Dante Alighieri, in piazza Firenze 27, ed è organizzata dall’associazione culturale internazionale “Verbumlandiart – APS”.

Nata nel 2013 per volontà della poetessa Regina Resta, l’associazione nei suoi primi otto anni di vita ha realizzato una rete di iniziative culturali e di interesse attraverso incontri, convegni, rassegne, reading, spettacoli, presentazioni di autori, performance di artisti, cinema, mostre, concorsi e quant’altro che avesse la connotazione di iniziativa di interesse culturale, proponendosi di incrementare la percezione collettiva del valore della ricerca e dello studio individuale in ogni disciplina e rendendo il giusto merito ai migliori ingegni italiani e stranieri attraverso il conferimento di un riconoscimento.

Come quello conferito a Marina Pratici, la quale desidera ringraziare l’associazione e la sua presidente “per la straordinaria opportunità offerta, ben rappresentata da questo premio, di portare a conoscenza di un pubblico ancora più ampio le tematiche culturali e di impegno sociale, per le quali mi batto da anni”.

Inoltre, la scrittrice aullese è stata scelta per rappresentare l’Italia e l’Europa nell’ambito del premio internazionale per la pace e la difesa dei diritti umani, organizzato dall’Union Mundial de Poetas per la Paz y la Libertad.

Marina Pratici, nata a Viareggio nel 1961, è critico letterario, saggista e poeta, con venti libri pubblicati all’attivo.

Fondatrice e presidente di prestigiosi Premi letterari internazionali, è ideatrice e curatrice di "Costellazione libri – Mostra del libro e dell'editoria”.

Tiene seminari e conferenze in sede universitaria in Italia e all'estero, rappresentando il nostro paese in importanti festival internazionali.

Ha ricevuto tredici premi alla carriera, la distinzione di ufficiale della repubblica italiana, la medaglia della presidenza del senato e la laurea honoris causa in scienze umane.

Pluriaccademica, è stato nominata ambasciatrice della cultura italiana nel mondo e dama della cultura europea.

È presidente del cenacolo intercontinentale ‘Le nove muse'.