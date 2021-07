Lunigiana



Bellesi su inchiesta Serinper. “La mia persona scambiata con altre: per questi errori, sto perdendo la mia libertà”

lunedì, 5 luglio 2021, 12:20

di michela carlotti

Non dice molto, e ragionevolmente non può farlo, nell'interesse della difesa che i suoi legali stanno preparando per l'udienza preliminare del 19 luglio in cui il GUP deciderà sul rinvio a giudizio.

Ma il sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi, qualcosa vuol comunque dire: “Voglio smentire con forza la circostanza errata che è stata riportata su un quotidiano locale nei giorni scorsi”. L'articolo di giornale cui fa riferimento Bellesi, colloca la sua presenza nella riunione dell'8 aprile 2019 insieme al responsabile della cooperativa Alessio Zoppi e al sindaco di Aulla, Roberto Valettini, per decidere sulle assunzioni.

“Questa circostanza non è vera e non compare assolutamente nell'informativa di polizia giudiziaria. E' un errore giornalistico e questa è una cosa che m'innervosisce ulteriormente perché io, a causa di tutta questa confusione e di questi scambi di persona, da otto mesi ho perso la mia libertà”.

E' ormai chiaro che l'inchiesta “Accoglienza” ha preso due filoni: da una parte c'è la questione, tutta da verificare, dei maltrattamenti che si sarebbero verificati in alcune strutture Serinper e che sarebbero riconducibili per lo più al sovrannumero dei bambini accolti.

Dall'altra, c'è la questione di un presunto e consolidato sistema corruttivo, con scambi di favori e di utilità tra Serinper e amministratori o funzionari locali.

La cooperativa Serinper più volte è uscita sui giornali con offerte di lavoro lamentando carenza di personale, fino all'infelice comunicato stampa di fine giugno 2019 in cui uno dei responsabili, Enrico Benassi, imputava ai giovani la colpa di essere spaventati dal mondo del lavoro e di essere attratti dai soldi facili ottenuti con la visibilità, come gli influencer. Un'affermazione di cattivo gusto che scatenò le reazioni degli aspiranti lavoratori e della sigla sindacale CGIL.

Lo sfogo di Bellesi, che deve rispondere di corruzione, apre dunque una riflessione che certamente non fa dormire sogni tranquilli ad alcun primo cittadino. La segnalazione di curricula da parte di un sindaco, di per se non costituisce obbligazione di assunzione per un'azienda: ma in questa vicenda, il fatto viene addirittura elevato a reato, anche se non sussiste l'utilità a favore del sindaco che, infatti, nulla guadagna dalla segnalazione di curricula degli aspiranti lavoratori che magari nemmeno conosce e che comunque l'azienda non è obbligata ad assumere.

Il presunto sistema corruttivo, descritto come un meccanismo consolidato per le reciproche utilità tra Serinper e attori istituzionali locali, potrebbe dunque rivelarsi un castello di carta.

Certo è che tutta la vicenda pone molti interrogativi sulla responsabilità civile dei magistrati, quella che deriva da eventuali danni da questi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie. Una responsabilità continuamente contemperata dall’esigenza di salvaguardare l’autonomia dei pubblici ministeri sui quali, dunque, alla fine ricade solo una responsabilità indiretta.