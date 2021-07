Lunigiana



Bimbo investito da un'auto che fa retromarcia

sabato, 17 luglio 2021, 15:41

di michela carlotti

Paura stamani a Fivizzano. Un bambino di circa sei anni, in vacanza con la famiglia svedese, è stato investito in piazza Medicea intorno alle 10.30.

L’investitrice è una donna anziana che nel fare la retromarcia non si è accorta del bambino e l’ha sbattuto a terra con la sua auto. Nell’immediato il bimbo ha perso conoscenza ma è presto rinvenuto grazie ai soccorsi ricevuti dai passanti: tre donne e la farmacista, che hanno immediatamente allertato il 118 di Fivizzano intervenuto insieme ai carabinieri di Monzone.

È stato trasportato in ospedale a Fivizzano insieme alla madre. Sottoposto a tutti gli esami, il bimbo sta bene ma per sicurezza è poi stato trasferito in osservazione all’ospedale delle Apuane, dove lo hanno dimesso da circa mezz’ora.