Lunigiana



Borgo di Filetto in Festa: soddisfazione dell’amministrazione comunale

mercoledì, 21 luglio 2021, 13:56

È stata inaugurata sabato, nella piazza Fatebenefratelli della chiesa di Filetto, l’istallazione dell'artista Francesco Siano. Presente l’amministrazione comunale con la consigliera Chiara Razzoli e l’assessore Sandro Vannini. Ad introdurre l’evento c’era Davide Pugnana, noto critico e storico dell'arte lunigianese.

L’installazione, che resterà visibile fino al 27 luglio, è incentrata sul tema della vita: “Un inno di rinascita dopo tanti mesi di buio”, ha spiegato il poliedrico artista.

“Un messaggio di speranza che Siani ha voluto regalare a tutti gli abitanti del borgo – ha commentato la Razzoli - collocando alle pareti fiocchi colorati creati da mani esperte”.

Al termine dell'inaugurazione si è tenuto un rinfresco offerto dal ristorante Convivium.

Dopo aver ringraziato l’artista a nome di tutta l’amministrazione comunale per il graditissimo omaggio e Davide Pugnana che ha introdotto il percorso creativo “di un artista che usa l’arte per comunicare e arrivare al cuore degli altri” la Razzoli ha ricordato che il borgo di Filetto continuerà ad essere protagonista di eventi e manifestazioni artistiche grazie all'estemporanea organizzata dall'A.N.S.P.I. di Filetto in collaborazione con l'amministrazione di Villafranca.

Tutto a partire da giovedì 22 alle ore 18 fino al 25 luglio. La seconda serata dell'estemporanea, venerdì 23, sarà dedicata alla memoria di Germano Cavalli, recentemente scomparso e che fu, tra l’altro, presidente dell'associazione storico-culturale Manfredo Giuliani.