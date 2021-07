Lunigiana



Comano, duro attacco della minoranza al sindaco Maffei

sabato, 3 luglio 2021, 16:01

Il sindaco Antonio Maffei non inserisce all'ordine del giorno l'interrogazione depositata dalla minoranza e così scoppia la polemica.



Una richiesta legittima, un dovere previsto dai regolamenti sul funzionamento del consiglio comunale che però, è stata snobbata dal sindaco.



“Maffei, dimostrando uno scarsissimo rispetto istituzionale – tuona la Galeazzi - non ha inserito l'atto, impedendoci di fatto di discuterlo. Ribadiamo al signor sindaco, che forse non è abituato ad avere una minoranza, che anche noi rappresentiamo i cittadini. Soprattutto quei cittadini rimasti bloccati per settimane a causa drll'inerzia sua e della provincia ".



Nell'occhio del ciclone le strade provinciali per il Lagastrello e per Fivizzano: "Un vero e proprio danno economico e logistico".



Al consiglio comunale era presente il presidente della provincia: "È il benvenuto, ma Maffei prima di garantire voce al suo partito e alla sua filiera, dovrebbe garantire la minoranza consiliare. Dopo cinque anni di lista unica – incalza la Galeazzi - adesso Comano ha anche un'opposizione, ma pare che il sindaco non se ne sia accorto. Visto che non lo fa lui, chiederemo al prefetto di garantire i nostri diritti".



Ribadisce il concetto il coordinatore seniores di Forza Italia, Pierluigi Bassignani: "Raccolgo molte lamentele dai cittadini di Comano per lo stato delle strade che incide sui trasporti e inciderà sul turismo. Adesso tutti si sono resi conto che Comano manca di una guida auorevole. Guidate un comune non è come guidare un'associazione e queste sono le conseguenze ".

Mi. Ca.