Lunigiana



Filattiera: FdI accusa la regione di non vigilare sui lavori del rifugio

venerdì, 2 luglio 2021, 16:37

Fratelli d'Italia torna sulla vicenda del rifugio di Logarghena. “Tempo fa il consigliere Vittorio Fantozzi interrogò la regione Toscana sugli ulteriori contributi elargiti al comune di Filattiera per il completamento dei lavori al rifugio di Logarghena. La risposta, però, è stata insoddisfacente. I Lavori erano già stati dichiarati conclusi anni fa – affermano Andrea Draghi, consiliere eletto in minoranza nel consiglio comunale di Filattiera ed Emanuela Busetto, responsabile regionale FDI di dipartimento – ma oggi si riapre il caso con un finanziamento di 250 mila euro”.



“L'opera – spiegano Draghi e Busetto – nel corso degli anni ha più volte subito modifiche nella destinazione d'uso ed allo stato attuale non abbiamo rilevato alcun progetto in grado di giustificare la rendicontazione di tutto il denaro speso per il rifugio. A nostro avviso non si tratta dunque, come la regione definisce, di un completamento, giacchè esso doveva già essere stato concluso, bensì di una nuova opera”.



“Il contributo che copre l'80% dell'opera – proseguono - non ha però, a fine giugno, visto depositare alcun progetto: così asserisce la regione. L'unica nota positiva contro lo sperpero dei soldi pubblici ed il violento assalto sulla spesa pubblica superflua, la cogliamo nella previsione della regione, date le molteplici criticità avanzate nel corso degli anni, di attivare uno specifico controllo sui lavori del rifugio”.