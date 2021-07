Lunigiana



Filattiera riparte con agevolazioni, riduzione della Tari e nuove opere

mercoledì, 21 luglio 2021, 18:06

di michela carlotti

Esprime soddisfazione il sindaco di Filattiera, Annalisa Folloni, per la manovra di bilancio approvata in questi giorni dal consiglio comunale e che consentirà di andare ulteriormente incontro alla comunità con agevolazioni tariffarie e opere pubbliche.

“Per tutto l’anno dell’emergenza sanitaria – dice la Folloni - il comune di Filattiera ha assicurato vicinanza e supporto a tutti i cittadini e alle attività economiche. Buoni spesa, consegna a domicilio dei medicinali, saturimetri alle famiglie e una prima parziale riduzione della Tari per le attività economiche danneggiate dal covid”.

Per l’anno in corso, lo sforzo del comune aumenta ancora a beneficio della cittadinanza.

“Con la manovra di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, e grazie anche a risultati positivi del bilancio consuntivo del 2020 nonché ai ristori statali – spiega il sindaco Folloni - è stato possibile mettere in campo una riduzione generalizzata delle tariffe TARI e programmare la realizzazione di importanti opere pubbliche”.

Una riduzione che a più voci, provenienti dai comuni più disparati, era stata invocata nei mesi più duri dell’emergenza economica causata dal covid e che il comune di Filattiera ora è in grado di realizzare in maniera ancor più consistente.

Inoltre, il sindaco spiega che grazie alla proficua collaborazione con il nuovo gestore Ersu del servizio rifiuti, è stato possibile migliorare vari aspetti: dal servizio per gli ingombranti, al verde e alla distribuzione dei sacchetti da utilizzare per lo smaltimento, andando ad ottenere una diminuzione dei costi complessivi per oltre il 3%.

“La riduzione più significativa - spiega ancora la Folloni - riguarda le attività economiche che beneficeranno di una riduzione sostanziale dell’87% dell’intero importo della bolletta. A ciò si aggiunge l’azzeramento del canone unico per le attività commerciali in sede fissa, che comprende la tassa pubblicità e suolo pubblico”.

Ma non è tutto.

Per i nuclei familiari è confermata la riduzione complessiva del 20% se è presente una persona disabile e con ISEE non superiore a 7.000 euro e del 40% cumulabile con la prima, per le famiglie numerose.

Continua, inoltre, l’applicazione della riduzione del 10% per coloro che smaltiscono in proprio la frazione umida dei rifiuti mediante compostiera.

“E’ stato confermato l’ottimo risultato della raccolta differenziata - dichiara inoltre la Folloni - attestata all’84% e che, cono l’impegno di tutti, potrà continuare a crescere”.

Sul fronte degli investimenti, ecco gli interventi in fase di completamento: rifacimento delle pavimentazioni nel capoluogo di Filattiera e nella frazione di Serravalle, ampliamenti cimiteriali a Dobbiana e Caprio, messa in sicurezza del ponte di Arnuzzolo.

Sono stati inoltre finanziati il rifacimento della viabilità comunale per 50.000 euro, gli interventi di miglioramento della sicurezza stradale e della segnaletica per 80.000 euro desunti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, l’ampliamento del cimitero di Serravalle per 105.000 euro, due aree gioco attrezzate all’aperto per ragazzi, davanti alla palestra e a Scorcetoli per complessivi 50.000 euro.

“Possiamo davvero dire con soddisfazione di aver mostrato attenzione e vicinanza a tutte le famiglie in tempo di crisi – conclude la Folloni - un aiuto concreto a tutte le attività economiche e investimenti importanti su tutto il territorio”.