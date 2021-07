Lunigiana



Fivizzano, cartelloni di protesta sull’avanzo di amministrazione

sabato, 17 luglio 2021, 15:45

di michela carlotti

Non si placa la polemica tra maggioranza e i gruppi di opposizione sull’avanzo di amministrazione con cui il comune di Fivizzano ha chiuso il bilancio di esercizio del precedente anno di riferimento 2020.

Un risultato di buona amministrazione, secondo la maggioranza. Uno spreco secondo le opposizioni.

Si parla di una cifra importante: circa 1 milione 400 mila euro.

Così in questi giorni, grandi cartelloni di protesta sono stati affissi nelle varie frazioni del territorio comunale, firmati dai capigruppo delle opposizioni, Alessandro Domenichelli per il gruppo “Alternativa per il Futuro” e Mirco Moscatelli per “Lista 2.0 Alternativa al centro”.

Dato che quando si parla di avanzo di amministrazione s’intendono le risorse non spese, secondo i gruppi d’opposizione c’è poco di cui vantarsi. “Ricordiamo al sindaco che non sta guidando una società per azioni e che, pertanto, alla fine dell’anno non deve conseguire degli utili: i soldi che si vanta di aver incassato e risparmiato sono quelli che i cittadini hanno dovuto cedere con le tasse e che si aspettano di vedere tradotti in lavori e servizi”.

Le minoranze domandano: perché non investire le somme per sostenere quelle attività che hanno sofferto di più a causa del COVID o perché non utilizzarli per risistemare le strade del territorio comunale così duramente colpite a causa del dissesto idrogeologico?”.

L’attacco dei gruppi prosegue sul fronte dello stato delle opere in corso: “Lentezza nella realizzazione dei progetti, scuole e palazzetto dello sport in primis. Silenzio assordante su un piano di rilancio delle Terme di Equi, paese meraviglioso abbandonato a se stesso”.



“L’obbiettivo dell’amministrazione comunale dovrebbe essere quello di utilizzare sul territorio il denaro che viene riscosso dalla comunità, e se non si è in grado – incalzano i gruppi - che si abbassino le imposte e si lasci quel denaro nella tasche dei fivizzanesi”.