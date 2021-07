Lunigiana



Fratelli d’Italia sulle rampe: “La Lunigiana è stata ancora una volta abbandonata”

martedì, 27 luglio 2021, 18:42

Rampe sulla A12, sotto accusa per Fratelli d’Italia, per bocca della referente locale Emanuela Busetto.

“Mesi di discussioni sull'utilità della rampa autostradale che, per gli addetti ai lavori, dai tecnici ai politici, ai sindaci, avrebbero dovuto levare la frazione di Albiano dal suo lungo isolamento ma la soluzione, per la Lunigiana in genere e la frazione di Albiano in particolare, non è di alcuna utilità”.

Secondo la Busetto l’innesto autostradale a Ceparana è un beneficio esclusivo per la regione Liguria che si ritrova un casello in piena zona industriale ma non porta alcuna utilità al territorio di Lunigiana.

L'utilizzo del solo telepass in entrata e uscita rende inefficace tutta la “pensata” secondo la Busetto. La referente FdI ritiene, infatti, che siano pochi i possessori del dispositivo: “Chi esaltava l'idea conosce poco e male, o è in malafede, il territorio che si percorre su strade statali, regionali e provinciali: motivo per il quale non occorre il telepass”.

“Illogico poi – prosegue la Busetto riferendosi alla gratuità del pedaggio - pensare alla sola tratta Aulla-Ceparana, come se da Pontremoli non dovessero andare ad Albiano o viceversa”.

“Rimane inoltre il legittimo dubbio – conclude – sull’utilizzo di quel casello una volta ristabilita la viabilità. Con una visione proiettata nel futuro il progetto può anche funzionare se si inserisce una macchinetta per il pagamento in contanti: ma che sia di libero accesso fino al ripristino del collegamento remoto e per l'intero territorio”.

M. C.