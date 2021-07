Lunigiana



‘Ginzburg Facio Festival’: tutti gli appuntamenti estivi della sezione Anpi di Tresana

domenica, 4 luglio 2021, 15:00

di michela carlotti

La sezione ANPI di Tresana è la vivace ideatrice dell’imminente “Ginzburg Facio Festival” che animerà le serate estive al parco fiera di Barbarasco. Quattro i principali eventi calendarizzati per il Festival, ma non sono esclusi altri appuntamenti la cui realizzazione verrà verificata in itinere.

Il presidente Emanuele Fregosi ed il membro del direttivo Matteo Ratti, ne hanno presentato il programma sabato mattina nella nuova sede aperta a fianco del palazzo comunale, più visibile della precedente che è stata chiusa per problemi strutturali.

Il comune di Tresana ha, dunque, nuovamente concesso una sede alla sezione locale dell’Anpi che si è contraddistinta per un frizzante dinamismo ed in pochi anni dalla sua fondazione ha già registrato consistenti iscrizioni, con numeri in crescita.

La presentazione del Festival è stata, quindi, anche l’occasione per inaugurare il nuovo locale intitolato al comandante Dante Castellucci, partigiano “Facio” eroe della battaglia del Lago Santo.

Matteo Ratti ha ringraziato l’amministrazione comunale per il sostegno con cui ha contribuito alla realizzazione del Festival che, ha detto, “Rappresenta un momento importante per la ripresa culturale e turistica del nostro territorio dopo le prolungate restrizioni. Tutti gli eventi saranno organizzati nel rispetto della normativa anticovid”.

“Il Festival è intitolato a due personaggi importanti della Resistenza e che hanno perso la vita da eroi per essa: il letterato Ginzburg ed il comandante Facio. Ci siamo concentrati sulla cultura. – spiega Fregosi – Ci saranno letture, rappresentazioni teatrali e concerti”.

Il primo appuntamento è per il 18 luglio con il convegno su Facio in omaggio al centenario della sua nascita che ricorreva lo scorso anno e che però non è stato possibile celebrare. Ospiti dell’evento saranno Luca Madrigani autore del libro “Il caso Facio”, Giorgio Pagano copresidente del comitato provinciale unitario della Resistenza, Paolo Bissoli presidente Isra. A seguire ci saranno i “Racconti di amore e lotta” con Catia Castellani e Anna Menichelli alla chitarra.

Il 25 luglio è programmata la “Pastasciuttata antifascista” dedicata al giorno della caduta del regime. “Con una visione lungimirante, il sindaco Matteo Mastrini che ringraziamo – dice Ratti - ha concesso la gestione del parco fiera comunale ad uso dei ristoratori locali: in questo modo si rispetta il divieto per le realtà associative di fare sagre, si sostengono i produttori locali ma si garantisce comunque alle associazioni lo svolgimento delle iniziative”. In questo caso, sarà il ristoratore Bernardi a gestire la serata nella sua parte culinaria. A seguire, il concerto della rock band italiana “Gang”.

Altro evento il 1 agosto, con lo spettacolo musicale-teatrale “Lettere da lontano” di Giulio Casale.

Il 5 settembre l’appuntamento sarà al rifugio Mariotti presso il Lago Santo parmense per rendere omaggio a Facio nel luogo in cui una targa lo ricorda nel suo sacrificio estremo.