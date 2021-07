Lunigiana



Grande evento a Comano: inaugurazione dell’anfiteatro naturale e presentazione del nuovo libro di Laura Ephrikian

venerdì, 16 luglio 2021, 18:54

Dopo la seguita ospitata della sua autrice sugli schermi di RaiUno, sabato 17 farà tappa a Comano il tour di presentazione del nuovo libro di Laura Ephrikian, intitolato “Una famiglia armena”, che si avvale della prefazione di Walter Veltroni.

Un grande evento patrocinato dal comune lunigianese di Comano, che avrà come primo ospite Laura Ephrikian in occasione dell’inaugurazione dell’anfiteatro naturale in piazza G. Marconi.

Infatti, la presentazione del libro sarà preceduta, alle ore 19, dall’inaugurazione di questo nuovo spazio, con il taglio del nastro e i saluti delle autorità: il sindaco di Comano, Antonio Maffei; il parroco della valle del Taverone, don Tommaso Forni; il presidente della polisportiva San Giorgio Comano, Federico Bestazzoni; il presidente della Croce Azzurra Comano, Mario Strano; il presidente della Pro Loco Castello di Comano, Andrea Toracca.

Un’idea, quella dell’anfiteatro naturale a Comano, che nasce nei primi mesi del 2015 proprio grazie alla conformità naturale del luogo e con l'ambizione di poter ospitare ed organizzare eventi culturali di un certo rilievo.

Dopo anni di lavori, finalmente il battesimo ufficiale sabato 17 luglio con Laura Ephrikian, che illustrerà la sua nuova fatica letteraria subito dopo l’inaugurazione.

Ad introdurre la presentazione sarà il vice sindaco di comune, Francesco Fedele, mentre a conversare con l’autrice sarà il critico letterario e presidente del Cenacolo internazionale Le nove muse, Marina Pratici, e a moderare l’evento la presidente dell’associazione Culturalmente Toscana e dintorni, Gaia Greco; il tutto con le suggestioni musicali di Monica Granai.

“Una famiglia armena” racconta, con passione e amore, delle origini armene di Laura Ephrikian.

Nel libro troviamo, infatti, la storia della sua famiglia dalle origini: la travagliata e meravigliosa storia d’amore dei nonni Akop e Laura, vissuta attraverso le poetiche lettere che si scrivevano; il rapporto di Laura con il padre, con la madre, con il fratello e con le zie.

E poi la partenza di Laura dalla sua Treviso per amore dell’arte, il suo matrimonio con Gianni Morandi e la favola a cui tutti e due hanno dato vita, il grande amore, la dolorosa separazione, i figli, i nipoti e la Laura di oggi, donna generosa, sempre presente e “mamma amorevole” per i suoi adorati bimbi che vivono in Kenya, in Africa, dove si trova il suo cuore.

Da anni si batte per far costruire pozzi, per creare piccoli ospedali – nelle zone più isolate – per far curare i bambini che, grazie a lei, non muoiono di fame. Anche loro amano ‘mama Laura’ e non vedono l’ora di riabbracciarla forte.

M.C.