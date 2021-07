Lunigiana



"I lavori sul ponte tra Lunigiana e Garfagnana devono essere rimandati": i cittadini si rivolgono al prefetto

domenica, 25 luglio 2021, 18:56

di francesca vatteroni

Che in Italia ci fosse un problema di "ponti", quando di cemento armato e quando di dialogo e comunicazione, lo avevano capito in molti. Non stupisce quindi la situazione di tensione che si sta creando a Casola di Lunigiana intorno al ponte sull'Aulella sulla SR 445. Il ponte risale alla seconda guerra mondiale e collega Aulla alla Garfagnana attraverso una strada regionale ed è stato dichiarato non in sicurezza in seguito a perizia (avvisati, si legge in una nota stampa dei cittadini, il 21 luglio, della chiusura totale del ponte dal 26 al 5 agosto).

Così inizia una prima lettera indirizzata, per mettere al corrente della situazione, al prefetto della provincia di Massa e di Lucca, ai presidenti della provincia di Massa e di Lucca e al presidente della regione e ai sindaci di Casola, Aulla, Minucciano e Giuncugnano, che prova a sintetizzare i fatti e le ragioni dei cittadini:"Nel pomeriggio di mercoledì 21 luglio, alle ore 18 si è svolto l'incontro dei cittadini convocato dall'amministrazione comunale con il Presidente della Provincia di Massa Carrara, per "parlare della situazione relativa ai lavori concernenti il ponte sulla strada regionale 445". Così recitava l'avviso sulla pagina FB del comune, posto solo 3 giorni prima. L'affollata platea dei cittadini si è trovata di fronte alla decisione di chiusura del ponte "irreversibile" e conseguente blocco del transito sulla strada 445, a partire da lunedì 26 per circa 10 giorni. Sorpresa e indignazione sui volti dei circa 300 cittadini intervenuti e provenienti da tutte le frazioni del comune".

La lettera precisava: "I cittadini, ovviamente, non hanno messo in discussione le ragioni di sicurezza che portano alla necessità del consolidamento del ponte, ma osservano che: - La decisione è stata presa senza prima avvisare ed ascoltare la comunità sulle difficoltà che una simile scelta avrebbe comportato. - Non è stato data soddisfazione e talvolta riscontro alle numerose comunicazioni dell'amministrazione comunale che rifiutavano, tra l'altro, la chiusura del ponte anche per un solo giorno - L'amministrazione comunale ha indetto l'incontro a pochi giorni dalla chiusura senza aver prima avvertito l'esigenza di confrontarsi - Non è stata presa in considerazione l'ipotesi di rinviare l'intervento al mese di ottobre quando l'impatto economico sulle attività locali sarebbe inferiore- Non sono state compiutamente prese in considerazione alternative, come ad esempio un guado o un ponte provvisorio, per consentire comunque la circolazione, che riguarda tra l'altro anche lo spostamento dei lavoratori pendolari - Le difficoltà di mobilità sono ancor più aggravate dalla sospensione della circolazione dei treni passeggeri sulla linea Aulla-Lucca - La Croce Bianca ha messo in evidenza quanto la chiusura del ponte metta in serio pericolo l'assistenza alla popolazione del capoluogo e delle frazioni a monte perché costringe a percorrere strade di montagna che aumentano il tempo di percorrenza e sono poco agevoli per i mezzi di soccorso. Precisiamo inoltre che la sede dell'ambulatorio del medico di base è a monte del ponte e taglierebbe fuori dall'assistenza gli abitanti delle frazioni a valle- Il transito dei mezzi di trasporto con i blocchi di marmo e polveri di marmo provenienti da Minucciano e altri trasporti pesanti hanno inciso sullo stato del ponte e aggravato la pericolosità. A questo proposito, si aggiunge che la percorrenza della strada principale del paese dei mezzi pesanti crea disagio e pericolo per la sicurezza dei pedoni anche per l'assenza di marciapiedi".

I cittadini in seguito all'incontro con il presidente della provincia, vistosi rigettate le richieste di far slittare i lavori o adottare soluzioni tecniche per attenuare l'isolamento, hanno redatto un comunicato con cui si domandano il perché di alcune incongruenze e chiusure al dialogo oltreché al ponte:" Ci domandiamo perché non sia possibile, con un provvedimento di somma urgenza, realizzare un guado facilmente costruibile normalmente in massimo due giorni, dopodiché procedere ai lavori di messa in sicurezza con migliore possibilità di dedicare all'opera i tempi dovuti. Ci hanno detto che si tratta di un primo parziale intervento, a cui seguirà la l'intervento di consolidamento. Perché mettere mano due volte?".

"Le alternative viarie proposte son strade malconce, strette, in alcuni tratti senza parapetti, con buche-entra nel dettaglio il comunicato- Aggirare Casola comporta difficoltà di movimento evidenti, oltre che raddoppiare i tempi e i costi ci sono le difficoltà per i mezzi di pronto soccorso e di emergenza e dei servizi sanitari di base".

I cittadini hanno dunque scritto nuovamente in prefettura una informativa di reponsabilità:" Fermo restando che per questioni di sicurezza i lavori del ponte dovranno essere eseguiti, a parere degli scriventi è necessario un periodo di approfondimento per approntare soluzioni differenti dalla chiusura, che permettano il collegamento tra la Lunigiana e la Garfagnana. Alla luce di quanto sopra-prosegue l'informativa- ed al fine di ridurre l'impatto negativo sulla popolazione locale e sulle attività commerciali e, non ultimo, sui servizi sanitari e di pronto soccorso, si chiede a codeste prefetture di valutare l'opportunità di posticipare i lavori al mese di ottobre nell'attesa della esecuzione di un bypass a monte o a valle della struttura stessa. Per altro, le strade secondarie indicate attualmente come alternative non sono adeguate, con un'alta probabilità di occorrenza di incidenti".

L'informativa termina con un riferimento alle responsabilità in caso di eventuali incidenti:" Tanto rappresentiamo a codeste prefetture, significando che eventuali incidenti o ritardi in attività di pronto soccorso saranno da attribuirsi alle responsabilità delle autorità competenti, per altro a conoscenza della problematica".