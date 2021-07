Lunigiana



Il progetto Reggio-Fivizzano mare prosegue

giovedì, 29 luglio 2021, 08:57

Il comitato aperte le "Gino Chinca - Una strada per la vita" ci tiene a ringraziare tutto il consiglio comunale di Fivizzano che ha fatto propria l'iniziativa del comitato ed ha approvato una delibera all'unanimità al fine di sostenere e farsi capofila del progetto reggio-mare. Il progetto va avanti e il comitato continua a farsi promotore di incontri fra enti locali, rappresentanti politici e rappresentanti di categoria al fine di raccogliere sostegno e proposte di modifica all'idea di progetto di massima oggetto di studio. Inoltre per tutti coloro che ne siano interessati giovedì 29 luglio 2021 sulla pagina Facebook del comune di Fivizzano alle 21 verrà trasmesso l'incontro dei giovedì culturali con a tema proprio il progetto Reggio mare nel quale diversi relatori approfondiranno alcune tematiche relative alla strada. Forse, ma con ancora molto impegno e tenendo i piedi per terra, nelle prossime settimane ci saranno nuove iniziative fra le quali si sta mettendo in cantiere una conferenza su questo tema da organizzarsi al Passo del Cerreto con presenti i rappresentanti locali dei comuni interessati dal tracciato, i presidenti delle province e i presidenti delle Regioni Toscana e Emilia Romagna.



La tanto sperata "prima ruspa" di cui parlava il professor Chinca nei suoi ultimi anni forse è un po' meno lontana.