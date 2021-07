Lunigiana



Inaugura il campo sportivo 'Gaetano Scirea' a Barbarasco

sabato, 10 luglio 2021, 17:07

Non mancheranno le emozioni domani a Barbarasco dove, alle 10.30, sarà inaugurato il campo sportivo intitolato alla memoria di Gaetano Scirea.

Sarà presente la moglie, Mariella Cavanna Scirea, ed avrà luogo la presentazione di un brano inedito dedicato proprio all'indimenticato campione del mondo 1982.

È previsto infatti l'intervento di un giovane autore, Mike Beker, che presenterà "Libero6" un brano che parla della forza morale e delle qualità umane e sportive del grande campione morto drammaticamente in Polonia nel 1989.

Beker, già semifinalista a Sanremo Giovani, ha conquistato importanti palchi come quello di Voice of Italy.

Nelle parole dell'assessore allo sport Alessandro Vannini (in foto) tutta l'emozione per questo evento: "Non ci poteva essere modo migliore per onorare Gaetano Scirea. Perché lo abbiamo scelto? Perché nella sua carriera non è mai stato espulso pur essendosi confrontato a grandi livelli e perché era un uomo e un campione straordinario".

M. C.