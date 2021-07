Lunigiana



Inaugurata la casa di accoglienza per anziani 'Villa Margherita' nel cuore di Mulazzo

venerdì, 30 luglio 2021, 14:30

Situata nel cuore della lunigiana a Mulazzo, immersa nel verde, la Residenza Villa Margherita è un'elegante e accogliente Casa famiglia per anziani.

Villa Margherita è una struttura a regime residenziale destinata ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti (ovvero che necessitano di bassa intensità assistenziale).

Agli ospiti sarà garantito un servizio di altissima qualità con la garanzia di assistenza sanitaria grazie all'accordo sottoscritto con il poliambulatorio DICRA.

Tutta la Casa famiglia è strutturata come fosse un grande e accogliente Albergo: ci sono ampie stanze private, colorate e personalizzabili, e grandi spazi comuni grazie ai quali sarà possibile conoscere gli altri ospiti e fare attività ricreative.

A differenza delle RSA, una Casa famiglia per anziani è paragonabile ad un vero e proprio residence. Destinata ad accogliere ospiti autosufficienti, o comunque prive di patologie gravi o deficit cognitivi, questo tipo di struttura rappresenta una scelta di lusso, per trascorrere in serenità la terza età.