Lunigiana



La Sardegna brucia e la Lunigiana soccorre

martedì, 27 luglio 2021, 19:27

di michela carlotti

I roghi che sono divampati nella giornata di ieri nell'Oristanese in Sardegna, alcuni dei quali ancor oggi attivi, non hanno lasciato indifferente la Lunigiana.



Forse a scuotere lo spirito lunigianese è proprio la comunanza con quel sistema agro-silvo-pastorale tipico dell'isola così duramente messo alla prova in queste ore: un sistema che la Lunigiana ben conosce e di cui conserva gelosamente traccia nei contesti montani in cui esso resiste pur nella difficile interazione con le aree urbanizzate del fondovalle.



Tant'è che la Lunigiana si è subito messa in moto, azionando la macchina della solidarietà tipica di questa terra frontaliera che si insinua fra tre diverse regioni e che nel corso del tempo ha forgiato il suo popolo della particolare tempra di chi deve sudare per garantire la sopravvivenza della propria autonomia identitaria.



La signora Liana Maffei, residente ad Aulla nella frazione di Quercia, ieri sera si è messa in contatto con la pagina social Steve Nulla, notoriamente propensa a promuovere iniziative solidali, ed è nata “From Lunigiana To Sardegna”.



“Agli allevatori che sono riusciti a salvare i loro animali, adesso manca il cibo”: questo è il motto della raccolta che è stata organizzata con donazioni di paglia e fieno da spedire in Sardegna.



E' stato già studiato il sistema per far arrivare il carico nell'isola, grazie alla disponibilità di un autoarticolato del marito di Liana. Si stanno comunque vagliando le varie possibilità, anche attraverso la richiesta di aiuto alle associazioni ed in particolare è già stata contattata la Coldiretti.



Per rispondere all'appello di Liana, è possibile telefonare al numero 3335616184 oppure inviare un messaggio sulla pagina facebook di Liana Maffei.