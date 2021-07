Lunigiana : fivizzano



Lega: "Il simposio di scultura poteva e doveva essere organizzato meglio"

mercoledì, 28 luglio 2021, 17:00

"Il simposio di scultura del marmo - esordisce il coordinamento comunale della lega di Fivizzano - poteva essere organizzato meglio! È questa presa di posizione della Lega ma anche quello che traspare dal sentito comune di molti cittadini fivizzanesi".

"L'iniziativa - afferma il Carroccio - in sé è una buona idea ma ha trasformato Piazza medicea in una distesa di polvere di marmo come se avesse nevicato! Tutto questo-continuano i leghisti - oltre a sporcare la piazza comporta gravi rischi per la salute essendo ben nota la patologia della silicosi. Questi rischi riguardano sia gli scultori dei quali nessuno utilizza la mascherina, come si vede dalle foto postate dalla pagina facebook del Comune, sia per gli abitanti di Fivizzano che passeggiano nella piazza. Inoltre la piazza e le attività circostanti risultano tutte imbrattate dalla polvere di marmo, ricordiamo che la piazza era stata chiusa al traffico per consentire ai turisti, alle famiglie e ai più giovani di potervi stazionare in sicurezza e tranquillità. Si poteva pensare difarsi prestare degli aspiratori, come quelli che usano all'interno delle segherie, sia per ridurre l'emissione di polvere che per poi ripulire la piazza, considerato che nel comune di Fivizzano lavorano due ditte della cave di marmo e quindi si hanno i contatti per informarsi".

"Ci chiediamo - conclude - quando e con quali modalità la piazza verrà ripulita e bonificata dalla polvere anche perché da mesi i piastroni di piazza Labindo non sono ancora stati ripuliti dalla sostanza infiammabile e dalle bruciature dopo quanto avvenuto tristemente mesi fa alle auto della famiglia Putamorsi e anche in questo caso vorremmo delle spiegazioni".