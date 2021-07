Lunigiana



“L’estate giusta” al centro polivalente Icaro di Costamala

venerdì, 2 luglio 2021, 16:48

Si è svolto ieri sera presso il centro polivalente Icaro gestito dalla Società della Salute della Lunigiana a Costamala di Licciana Nardi, l'evento di presentazione del progetto estivo alle numerose famiglie.



“L’estate giusta”: è questo il nome scelto per le attività che partiranno il prossimo lunedì 5 luglio e si concluderanno venerdì 10 settembre, con una pausa tra il 26 luglio e il 6 agosto.

Le attività sono gratuite e riservate ai ragazzi dai 10 ai 16 anni di età, previa prenotazione e iscrizione ai seguenti contatti: 0187408306 (dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19) oppure 3455919780.



Il programma settimanale delle attività è il seguente: lunedì laboratorio di percussioni con il maestro Alessandro Piccioli; martedì uscite sul territorio; mercoledì calcio; giovedì laboratorio di improvvisazione teatrale con l’associazione culturale Mirpò; venerdì giochi di squadra.



Il Centro polivalente Icaro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30, ed in ogni giornata la prima ora sarà dedicata all’accoglienza, al gioco libero e ai compiti delle vacanze.



Tutti i lunedì di luglio, inoltre, la gelateria Lino di Aulla, con il suo gelato da asporto, andrà a trovare ragazzi e operatori.



Il ricco e variegato programma estivo che sta per iniziare è realizzato con la collaborazione del comune di Licciana Nardi che ha finanziato le attività gestite dagli esperti esterni.

M.C.