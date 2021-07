Lunigiana



L’offerta estiva per i ragazzi di Villafranca prosegue fino al 30 luglio

sabato, 17 luglio 2021, 15:44

Quest'anno l'Istituto Comprensivo “F. T. Baracchini” di Villafranca e Bagnone, grazie ai fondi ministeriali ottenuti partecipando al PON estivo e grazie anche al Patto Educativo di Comunità sottoscritto con molte associazioni del territorio e con i comuni che ospitano le sedi scolastiche, ha offerto a più di 100 famiglie la possibilità di mandare i propri figli a un campus estivo ricco di stimoli e offerte formative.

Le tre settimane di scuola estiva al Baracchini terminano oggi, 17 luglio, ma le proposte per i ragazzi di Villafranca, Bagnone e dintorni non finiscono: lunedì 19 luglio, proprio seguendo i principi di collaborazione e continuità instaurati con la scuola, avrà inizio Estate ragazzi 2021.

Quest'anno il campus estivo del comune di Villafranca avrà la propria base di partenza nella sede scolastica di via delle Piscine ma si prediligeranno uscite, escursioni, cacce al tesoro e visite guidate che porteranno i ragazzi a conoscere meglio la Lunigiana sia da un punto di vista storico che naturalistico, senza tralasciare giochi e attività fisica all'aperto.

La gestione del servizio, che durerà fino la 30 luglio, da lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30, è stata affidata alle guide ed agli educatori della Cooperativa Sigeric, a cui il comune si era già rivolto lo scorso anno per il medesimo servizio e a cui sono state affidate diverse attività della scuola estiva e di altri campus del territorio.

Anche quest'anno, come il precedente, grazie ai fondi regionali e ministeriali, il comune di Villafranca ha deciso di rendere il servizio di campus e di trasporto completamente gratuiti, considerando le difficoltà che la crisi economica legata alla pandemia in corso ha comportato per tante famiglie.

“In attesa di iniziare questo nuovo percorso – ha detto l’assessore Alice Vietina - mi sento di ringraziare ancora una volta il dirigente scolastico Maurizio Olivieri e tutte le insegnati e gli insegnati e il personale ATA per le tre eccezionali settimane di scuola estiva che hanno offerto ai nostri ragazzi. Il loro impegno e la loro collaborazione sono stati di stimolo anche per il nostro centro estivo che in pochi giorni ha raggiunto più di 80 iscrizioni. Grazie alle famiglie che ci hanno dato fiducia. E grazie anche a tutto l'ufficio di Affari generali di Villafranca per aver saputo organizzare puntualmente il tutto”.

M. C.