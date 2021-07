Lunigiana



Nuova accelerazione del comune di Fivizzano sulla politica di riduzione delle tariffe Tari

martedì, 6 luglio 2021, 19:58

di michela carlotti

Ogni amministrazione comunale ha il suo cavallo di battaglia: il comune di Fivizzano sta conducendo quella sulla riduzione delle tariffe Tari, conquistando risultati significativi.

Intanto, come ricorda con il sindaco Gianluigi Giannetti “Il comune di Fivizzano è stato uno dei pochi, in Italia, a tagliare del 100% la tassa per le attività economiche che sono state interessate dalle chiusure e restrizioni dell’emergenza COVID”.

Ma c’è anche il traguardo della raccolta differenziata, arrivata ad una quota prossima all’80%. Così, il sindaco spiega di aver lavorato con tutta l’amministrazione comunale per premiare con una riduzione dei costi, il buon lavoro che tutti i cittadini hanno fatto in questi anni.

Il consiglio comunale ha, dunque, approvato le tariffe della TARI per l’anno 2021 con una riduzione del 7,55%, per un importo diminuito di circa 130mila euro nel piano finanziario 2021 rispetto a quello del 2020.

“Si tratta di una riduzione significativa – spiega soddisfatto Giannetti - che produrrà un risparmio sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche: è la prima volta, dall’introduzione della Tares prima e della Tari poi, che si ha una riduzione dei costi”.

“Il risultato è ancora più importante – puntualizza - perché in quest’anno le nuove regole introdotte dal governo e l’entrata in funzione del nuovo servizio facente capo a Retiambiente, poteva creare grandi problemi e aumenti di costi. Tutto ciò è stato possibile grazie a scelte semplici, corrette e serie”.

Il primo cittadino non manca poi di evidenziare che è un risultato ottenuto dall’amministrazione comunale, nonostante il voto dei gruppi di opposizione: “La maggioranza consigliare ha votato favorevolmente compatta, mentre le forze di minoranza si sono astenute sul piano finanziario ed hanno espresso un voto contrario sull’approvazione delle tariffe, anche davanti ad una riduzione dei costi”.

Ma le iniziative non finiscono qui: “Nei prossimi anni – annuncia Giannetti - con nuovi investimenti e con attenzione nel proseguire nella raccolta differenziata, ci sarà la possibilità di avere ulteriore riduzione e migliorie del servizio”. Ma intanto, per il 2021 sono state previste ulteriori riduzioni: 50% della tassa per le categorie di bar, ristoranti, agriturismi e alberghi, 100% per palestre, impianti sportivi, cinema, teatri e impianti termali.

Sono inoltre confermate tutte le riduzione già in essere negli anni precedenti: 10% per le abitazioni tenute a disposizione, 100% per tre anni per le nuove attività commerciali, 50% per tre anni per il subentro in attività commerciali già esistenti, dal 30% al 50% per le attività bar/tabacchi che dismettono slot machine o videopoker, 50% per le attività che si trovano ad un’altezza minima s.L.m. di 700 mt.