Parte l’estate-ragazzi nel comune di Podenzana

lunedì, 5 luglio 2021, 12:20

Non dice molto, e ragionevolmente non può farlo, nell'interesse della difesa che i suoi legali stanno preparando per l'udienza preliminare del 19 luglio in cui il GUP deciderà sul rinvio a giudizio

domenica, 4 luglio 2021, 16:25

Lo smart-working sta permettendo a molti di vivere e lavorare dalla nostra bellissima Lunigiana. Non sempre, però, lavorare da casa è la soluzione ideale

domenica, 4 luglio 2021, 15:00

La sezione ANPI di Tresana è la vivace ideatrice dell’imminente “Ginzburg Facio Festival” che animerà le serate estive al parco fiera di Barbarasco. Quattro i principali eventi calendarizzati per il Festival, ma non sono esclusi altri appuntamenti la cui realizzazione verrà verificata in itinere

sabato, 3 luglio 2021, 22:06

Con apposite ordinanze emanate da ciascun sindaco, verrà dunque fatto divieto in tutta la Lunigiana di organizzare sagre paesane nei mesi centrali del periodo estivo che normalmente abbondano di feste

sabato, 3 luglio 2021, 16:01

Il sindaco Antonio Maffei non inserisce all'ordine del giorno l'interrogazione depositata dalla minoranza e così scoppia la polemica

venerdì, 2 luglio 2021, 16:48

Si è svolto ieri sera presso il centro polivalente Icaro gestito dalla Società della Salute della Lunigiana a Costamala di Licciana Nardi, l'evento di presentazione del progetto estivo alle numerose famiglie