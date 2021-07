Lunigiana



Passeggiate letterarie a Fivizzano

giovedì, 8 luglio 2021, 16:47

Un viaggio innovativo, che condurrà indietro nel tempo nei luoghi descritti dal suo ultimo romanzo “L’angelo del male”, è quello ideato dallo scrittore lunigianese Davide Baroni per le date del 9 e il 16 luglio dalle ore 17 a Fivizzano.



Sarà un’avventura nel borgo medievale di Fivizzano sulle orme delle protagoniste, Danica, Ana e Zora, studentesse giunte in Lunigiana dalle misteriose piramidi della Bosnia per risolvere il mistero nascosto all’interno di un libro stampato nel XV secolo da Jacopo da Fivizzano, alla ricerca dell’elisir dell’eterna giovinezza.

“Ringrazio il sindaco Gianluigi Giannetti – afferma l’autore Davide Baroni - per la sensibilità avuta nei confronti di quest’idea. Un ringraziamento doveroso lo devo fare all’assessore alla cultura, Francesca Nobili, e alla cooperativa di comunità “La medicea”, fondamentali per la realizzazione del progetto”.

“Il libro – spiega l’autore - nasce da una sceneggiatura scritta da me assieme all’amico Leonardo Rosi che ha curato anche la colonna sonora per un eventuale trasposizione cinematografica.

“L'angelo del male è un noir psicologico, con un’ipotesi sul perché esiste il male nel mondo: una risposta sorprendente che dà un po’ di serenità a chi legge. Si basa sul testo apocrifo dell’Antico Testamento, escluso dal canone migliaia di anni fa, il libro di Enoch. Tre ragazze, ricercatrici indipendenti, cercheranno di scoprire cosa nasconde questo testo e, per farlo, dovranno scontrarsi con i custodi del libro. Sarà uno scontro tra Bene e Male senza esclusione di colpi, fino all'ultima pagina.”

Un viaggio reale, dunque, nei luoghi della narrazione e che può essere trasposto in ogni altro luogo descritto nel romanzo. “Questo è un esperimento che si può ripetere anche per gli altri luoghi descritti nel romanzo visto che si sviluppa in gran parte in Lunigiana. Un modo diverso per far conoscere la magia dei nostri posti attraverso la narrativa” dice l’autore che spiega anche le tappe del tour fivizzanese: “Camminando nel centro storico di Fivizzano, visiteremo la bellissima chiesa della B.V dell’Adorazione, l’ex convento degli Agostiniani, le mura medicee, la meravigliosa piazza con la storia della fontana, piazza Marzocco e altri luoghi magici, concludendo con la presentazione vera e propria nel museo di San Giovanni, dove si trova uno dei quadri che cercano le protagoniste.

Un’iniziativa che nasce soprattutto dalla voglia di far conoscere una terra come la Lunigiana: "Una terra antica che ha molto da raccontare e che - annuncia Baroni - sarà la protagonista anche del mio prossimo romanzo, che sto scrivendo adesso. Ho scommesso sulla Lunigiana perché è un territorio unico che può dare molto ai suoi abitanti e che merita di essere conosciuta in tutta Italia”.

Per ulteriori informazioni e per prenotare, oltre al numero di telefono riportato sulla locandina, è possibile potete contattare l’autore su messenger dal profilo https://facebook.com/davide.baroni1 oppure dalla pagina https://facebook.com/davidebaroniscrittore

Mi. Ca.