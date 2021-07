Lunigiana



'Premio Lunezia', al via il 4 agosto la 26^ edizione

giovedì, 29 luglio 2021, 09:52

Al via mercoledì 4 agosto, alle ore 21 in Piazza Cavour, la XXVI edizione del Premio Lunezia, la manifestazione prima portavoce della “musical-letterarità” delle canzoni, amata e criticata forma d’arte.

Una storia nata ad Aulla nel 1996, dall'intuito del patron Stefano De Martino e con il battesimo artistico di due personalità d’eccezione quali Fabrizio De Andrè e Fernanda Pivano, che continua ancora oggi ad emozionare nel segno dell’arte-canzone e della valorizzazione di tutti quei giovani talenti determinati a conquistarsi un posto in questo ambito.

Il Premio è artisticamente diretto da Loredana D'Anghera e si avvale della collaborazione di Rai Isoradio, di Radio Bruno e della cooperazione di numerosi operatori impegnati nella promozione commerciale e artistica di talenti nuovi o già noti al grande pubblico.

Il palcoscenico aullese vedrà esibirsi una scaletta di artisti – sia emergenti, sia “big” – espressione di generi musicali differenti, amati dai più giovani come dal pubblico più maturo; fra questi, Vegas Jones, nuova leva della scena rap/trap italiana, seguitissimo sulle piattaforme social dove stili e tendenze decretano consenso e accettazione. L’intera serata sarà trasmessa in diretta streaming.

Di grande prestigio i partner istituzionali dell’evento, dal patrocinio del MiC | Ministero della Cultura e della Regione Toscana, cui si aggiunge il contributo del Comune di Aulla, storico partner del Premio, di affiancato dal Comune della Spezia. I partner radiofonici della serata saranno Rai Iso Radio e Rai News. Ingresso libero su prenotazione al numero 0187.400262, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Grande soddisfazione nelle parole del Sindaco di Aulla Roberto Valettini, che a nome di tutta l’Amministrazione conferma il plauso all’iniziativa: “Quello che unisce l’arte-canzone alla nostra città è, certamente, un legame decennale sancito e rafforzato anche di recente dall’intitolazione dello spazio urbano del Belvedere (simbolo della ferita dell’alluvione del 2011 e della successiva rinascita della città in seguito ad un’importante opera di riqualificazione) al brano “Smisurata preghiera” con cui De Andrè vinse, nel 1997, il premio Lunezia: il primo caso in Italia di dedicazione di una piazza ad una canzone, che ha generato un’eco mediatica riportata da testate ed emittenti televisive e radiofoniche di rilievo nazionale. Un motivo di orgoglio e lustro per la nostra comunità, che ogni anno rinnova con grande piacereil supporto agli organizzatori di questo importante Premio che valorizza la canzone d’autore quale territorio d’incontro tra musica e poesia da cui traggono origine forme espressive autentiche ed elevatissime: un patrimonio che merita la massima attenzione e visibilità, specie in un momento storico in cui globalizzazione, pandemia e incertezze economiche e geo-politiche su larga scala hanno incrinato ogni certezza lasciando vuoti di aridità e instabilità valoriale che, in particolare per le giovani generazioni, necessitano di essere colmati”.

Intanto, nell’attesa dell’appuntamento aullese, si scaldano i motori per la Semifinale del Premio Lunezia Nuove Proposte 2021, in programma al “Saxò” di Roma questa sera, 29 Luglio, alle 21.30, alla quale prenderanno parte 24 nuovi talenti selezionati da tutta Italia.

La Semifinale sarà seguita da Rai Iso Radio. Nel Comitato d’Ascolto, presieduto da Loredana D’Anghera, anche Dario Salvatori (critico musicale e volto televisivo), Paolo Zefferi (collaboratore di Rai News), Radio Rai e vari produttori musicali. I finalisti entreranno in rotazione radiofonica su Rai Iso Radio, mentre il vincitore accederà di diritto alle fasi finali di “Area Sanremo”. Radio Bruno, presenziando alla finale, offrirà promozione radiofonica a uno dei finalisti. Tra i nuovi partner “Artisti Adesso” e “Diva’s Music Production”.

Di seguito i semifinalisti del Premio Lunezia Nuove Proposte 2021 :

Valerio Alessandri in arte “Valerio Lysander” con il brano “Facile” - Mentana (RM)

Alessandro Aquilini in arte “Aenea” con il brano “Lilly 23” - Roma

Matteo Francesco Bonanno in arte “Francesco Bonanno” con il brano “Paura di te” - Dalmine (BG)

Lisa Brunetti in arte “Helle” con il brano “2,107” - Bologna

Giulia Cerasoli in arte “Braska” con il brano “Cos’è il male” - La Spezia

Amedeo Ciurgina in arte “Segreto” con il brano “E poi si vola” - Torino

Luca Civiletti con il brano “Carlotta” - Palermo

Antonio Ferrari con il brano “Come me” - Travo (PC)

Assia Fiorillo con il brano "Qualcosa è andato storto"- Casavatore (NA)

Andrea Giraudo con il brano “Stare Bene” - Cervasca (CN)

Yassmine Jabrane con il brano “Dea Fortuna” - Roma

Serena Manueddu in arte “Io Sono Cobalto” con il brano “Insonnia” - Chieri (TO)

Marco Martinelli con il brano “Molecole d’amore” - San Giuliano Terme (PI)

Roberta Monterosso con il brano “Cerco sempre qualcosa da fare” - Albenga (SV)

Daniele Miola con il brano “GPS” - Nichelino (To)

Alice Olivari con il brano “Sono qua” - Polpenazze del Garda (BS)

Matteo Perifano con il brano “Messiah (Matteo 12,21)” - Roma

Francesco Pesaresi con il brano “Ah! Fantasia” – Camerano (AN)

Eleonora Rindi in arte “Nora” con il brano “Per nome” - Prato

Arianna Rozzo con il brano “La Teoria del Caos” – Bergamo

Anna Turrei con il brano “A mani nude” - Milano

Alessandro Zanolini con il brano “Prenditi tutto” - Piacenza

Il Segnale Wow! (Band) con il brano ”Il pensiero di Bauman” - Rimini

Le Teste di Ozzak (Band) con il brano “ Mi voglio superare” - Andria (BT)

Tutte le novità sul programma del 4 agosto, con gli aggiornamenti sugli artisti che durante la stessa si esibiranno, saranno presto disponibili sui canali di comunicazione ufficiali del Comune di Aulla.