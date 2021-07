Lunigiana



Rampe A12: il sindaco di Podenzana chiede gratuità del pedaggio per tutti

sabato, 17 luglio 2021, 09:33

Stamani sono state inaugurate le rampe sulla A12. Con un leggero ritardo rispetto al cronoprogramma per la ricostruzione che ne prevedeva l’apertura entro la fine di giugno.

Il sindaco di Podenzana, Marco Pinelli, esprime soddisfazione ma non manca di puntualizzare la necessità di estendere a tutti gli abitanti dei territori coinvolti, la gratuità del pedaggio.

“Esprimo soddisfazione per il risultato ottenuto che riconosce le esigenze e le aspettative di un territorio complesso e ferito dal tragico crollo del ponte di Albiano. La realizzazione e l'apertura delle Rampe sulla A12 ed il ripristino del tratto di viabilità che collega i comuni di Podenzana e Bolano, inaugurato un anno fa, rappresentano due importanti risposte per contenere i disagi per gli abitanti della bassa Val di Vara e della Val di Magra, nell'attesa della ricostruzione del Ponte di Albiano”.

“Un disagio riconosciuto anche dalla gratuita – spiega il sindaco di Podenzana - concessa agli abitanti dei comuni della Val di Vara e della Lunigiana, per il transito sulla tratta Aulla - Ceparana e che confido possa essere riconosciuto, come richiesto, nei prossimi giorni rispetto a quanto stabilito dal provvedimento Ministeriale per il tratto Ceparana - Santo Stefano, anche per gli abitanti di Montedivalli, Caprigliola, Bettola, Stadano, Calice al Cornoviglio, Follo e Vezzano Ligure”.

“Questi territori – conclude Pinelli - rapprendano un bacino di utenza unitario nei confronti del quale non può essere applicato un rigoroso criterio geografico amministrativo. Ne abbiamo avuto prova evidente durante l'applicazione dei decreti sulle limitazioni e restrizioni per il Covid. Troverei assurdo non capirlo e non riconoscerlo ora”.

Mi. Ca.