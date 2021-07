Lunigiana



Sds Lunigiana, bando per l’affidamento di un incarico professionale di consulenza legale

venerdì, 2 luglio 2021, 16:47

La Società della Salute della Lunigiana ha emanato un avviso di selezione pubblica comparativa per il conferimento di un incarico libero - professionale di consulente legale, per il periodo di 36 mesi.



La professionalità è destinata ai servizi socio–assistenziali afferenti in particolare all’area “Famiglia, infanzia, età evolutiva e tutela dei minori”.



L'incarico per la prestazione professionale, altamente qualificata, può essere ricoperto da uno studio legale composto da un singolo avvocato o da più avvocati, tutti iscritti all’albo professionale, associati o meno, o da una società di avvocati o aventi altra forma associativa assentita dalla legge, oppure vincolati da accordo anche tra studi diversi mediante una scrittura privata assimilabile ad un costituendo raggruppamento fra studi legali e/o singoli avvocati.



L’importo del compenso per l’intero triennio ammonta a 60mila euro.



La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 di martedì 20 luglio, scegliendo una delle due modalità: consegna a mano, in busta chiusa, direttamente all’ufficio protocollo della Società della Salute della Lunigiana in Largo Giromini 2 ad Aulla, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13; oppure a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Società della Salute della Lunigiana – Largo Giromini 2 – 54011 – Aulla (MS).



Tutte le informazioni sull’avviso di selezione pubblica in questione sono disponibili sul sito web www.sdslunigiana.it, consultando la sezione “Bandi e avvisi”, dove è possibile scaricare la documentazione necessaria.

Mi. Ca.