Società Mutuo Soccorso di Tendola: oltre 100 anni di storia

mercoledì, 28 luglio 2021, 14:06

di daniele venturini

Mario Mariani è il presidente della Società Mutuo Soccorso di Tendola (MS), molto attiva in questi ultimi tre anni, nel sociale e nella cultura. La Gazzetta lo ha voluto raggiungere per un'esclusiva intervista.

Presidente Mariani, quando è stata costituita la SMS a Tendola?

La SMS Tendola viene costituita nel 1905 dall'unione di alcuni tendolesi e come Presidente il famoso Dott. Umberto Barini, che con lungimiranza e sacrificio, autofinanziandosi unirono i loro sforzi per tutelare tutti coloro che campavano del solo lavoro agricolo.

Mariani, in questi 120 anni di storia, la SMS ha sempre mantenuto i principi di solidarietà che sono l'anima della sua esistenza...



Sì, nel corso di questo secolo trascorso, la SMS è sempre rimasta in linea con i propri principi di solidarietà e di aiuto verso i compaesani.

Ma la sede è sempre stata in via Primo Maggio?

Esatto, la sede è sempre stata lì, a Tendola. I suoi locali sono diventati un centro di primo soccorso pet quasi tutto il secolo scorso, per chi si feriva in campagna, poi negli anni '80 è stata trasformata in un funzionale ambulatorio medico dove ancora oggi ne viene svolta la preziosa funzione. Al pian terreno invece vi è una sala polifunzionale che ha visto alternarsi diverse funzioni : da stazione di ambulanze a sala polifunzionale per manifestazioni ed eventi anche a carattere di divertimento.

Negli ultimi cinquanta anni, vi è stato un forte spopolamento di tutti i paesi della nostra provincia: anche la SMS ne è stata in qualche modo penalizzata?



Lo spopolamento che ha colpito e colpisce tutta la parte rurale montana delle Apuane e della Lunigiana colpisce inesorabilmente anche il borgo di Tendola, questo ha fatto si che la SMS entrasse in una spirale spegnimento progressivo , perdendo pian piano quasi tutte le sue primarie funzioni socialì.

Presidente, quando siete riusciti a riportatate la SMS a un livello accettabile?



Nel 2008 , un gruppo di giovani Tendolesi : Marcello Bianchi , Rosario Lertola ed io, portando a compimento una serie di studi storici che curavano da anni , rendono pubblico il forte legame ancora vivo che c'è tra Tendola ed alcuni Veterani Americani della seconda Guerra Mondiale che combatterono nelle nostre colline per liberare la Lunigiana dal giogo Nazi-fascista: Tendola balza agli onori della cronaca , la SMS con ANPI Carrara e Comune di Fosdinovo patrocina la messa in opera di un memoriale dove vengono ricordati i soldati americani caduti in battaglia , essi erano sì Americani ma di origine Giapponese , cosiddetti Nisei ( Nippo-Americani di terza generazione). Con questa iniziativa a Tendola si apre un "pellegrinaggio" annuale da parte dei congiunti dei caduti , che per loro cultura e tradizione sono venerati come eroi , ed in realtà lo sono stati veramente , distinguendosi per estremo coraggio in cruente battaglie.

Ma il vero salto di qualità quando è stato fatto?

Dobbiamo aspettare l'anno 2019, per vedere il definitivo cambio di passo della SMS : nel Gennaio del 2019 vengono indette le elezioni del Consiglio Direttivo , vengo eletto presidente, io ho alle spalle diverse attività nel campo della ricerca e divulgazione storica locale , il Vice Presidente è Alessandro Ratti che ricopre anche il ruolo di Cassiere , con comprovata esperienza nel sociale in quanto membro della locale Pubblica Assistenza , la segreteria viene assegnata a Marcello Bianchi ed al compianto Rosario Lertola che purtroppo ci ha lasciato prematuramente da poco , vittima del COVID 19 . Marcello Bianchi è laureato in scienze della comunicazione , ideatore e curatore di Tendola Artistica apporta un solido contributo allo staff direttivo .

Presidente, quale è la linea guida per i prossimi anni?



La linea guida voluta da tutti noi dirigenti è quella di rilanciare la SMS rimettendola nelle mani dei Tendolesi : questa formula si rivela funzionale , i tesseramenti crescono , i benefattori si palesano , i simpatizzanti sostengono le attività ed aiutano , con il risultato che le attività sociali della SMS lentamente riprendono.

In concreto?



Viene organizzata la rievocazione storica "Second Wind" due giorni di esposizione di mezzi militari della seconda guerra mondiale con la ricostruzione museale all'interno della torre Malaspina di Fosdinovo, di una trincea americana. La SMS fa dono di un organo alla chiesa paesana , partecipa e vince il trofeo dei borghi all'interno della manifestazione Fosdinovo Medievale. La SMS torna ad essere un punto di riferimento per il sociale del nostro Paese e non solo, partecipando alle iniziative regionali PuliAmo, intervenendo sulle strade e sui sentieri aderendo ai programmi della Pro Loco Fosdinovo per rendere più fruibili i sentieri del territorio.

La pandemia ha influito anche nelle attività della vostra associazione?

Purtroppo nel 2020 arriva la pandemia , duro colpo per la ricostituita SMS che però reagisce con una fornitura di mascherine per gli abitanti di Tendola . Mette poi in condizioni il proprio ambulatorio di poter incrementare gli orari di assistenza sanitaria , che grazie all'impegno del Dott. Alberti Francesco , ne vede un apertura quotidiana in tutto il periodo di pandemia. La Sms riscopre la gioia del vivere nei borghi, che attraverso le sue socie Tiziana Conti ed Arianna Baratta ideatrici e promotrici del Mercatino Tendolese riportano uno sprazzo di vita all'interno del nostro contesto rurale.

Per le festività natalizie cosa avete fatto?



Anche il Natale, seppur stretti dalle restrizioni COVID, diventa più bello a Tendola: grazie ad un piccolo investimento ed al buon cuore di alcuni benefattori, Tendola si riempie di luci ed è davvero un piacere attraversare le vie del borgo. Vi è poi la costruzione di corrimano all'interno delle vie del borgo per aiutare le persone più anziane a muoversi più agevolmente .

Per i progetti avete un partner?



La società entra in contatto con la UNIFI nella stesura di alcuni progetti legati alla storia del paese e viene sancito il gemellaggio culturale con il Museo della Linea Gotica di Molazzana (LU) e con il Museo dell'Eccidio di San Terenzo Monti (MS).

In questi mesi e nel prossimo futuro cosa avete fatto e cosa avete in programma?



Passando velocemente alle date odierne, si è appena tenuta la manifestazione a premi: Tendola Fiorita, con una partecipazione di pubblico a dir poco esaltante. Il primo agosto avremo la terza edizione del Mercatino Tendolese: aziende agricole ed Hobbisti espongono e vendono le loro creazioni. Il giorno 22 Agosto la prima edizione de: La Panchina rossa in ricordo della giovane Vanessa Simonini, uccisa a Gallicano in Garfagnana, a soli 20 anni.