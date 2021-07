Lunigiana



Stefano Scaramelli: prima la paura, poi la speranza nelle terapie a base di anticorpi monoclonali

venerdì, 9 luglio 2021, 14:33

di michela carlotti

Stefano Scaramelli, vicepresidente del consiglio regionale della Toscana, accompagnato dall’onorevole Cosimo Ferri e dalla coordinatrice regionale di Italia Viva, Alice Rossetti, lunedì scorso nella suggestiva cornice di Villa Shiff - Giorgini a Montignoso ha presentato il suo libro “Chiudi la finestra”. Il sindaco Gianni Lorenzetti, non ha mancato di salutare l’evento.

In queste nuove vesti di autore, Scaramelli parla della sua esperienza con il terribile virus contratto nel periodo più difficile della prima ondata di contagi: “Siamo nei primi dieci giorni dall’identificazione del paziente zero. - racconta Scaramelli - Io, mia moglie e mia figlia siamo positivi, mentre mio figlio rimane negativo. Chiudi la finestra è la metafora di un momento complesso durato 49 giorni, fatto di paura, ansie, tentativi di protezione del bambino più piccolo”.

Un racconto testimonianza di un momento che non va dimenticato, ma anche un messaggio di speranza: “Il libro non è solo la storia di un’esperienza umana, ma vuol portare anche un messaggio alle istituzioni, perché tutte si possono impegnare in questa direzione”.

La direzione indicata da Scaramelli è quella di uno Stato che investe nella ricerca, nella scienza e nella sperimentazione di terapie che si basano su farmaci di proprietà pubblica.

Non a caso, la prefazione è scritta dal professore Rino Rappuoli, coordinatore del team di ricercatori che sta lavorando, come parte della comunità scientifica, sulla messa a punto di terapie valide per contrastare l’infezione da SARS-CoV2.

“La ricerca è arrivata praticamente ad un punto finale” – annuncia Scaramelli, con riferimento alla sperimentazione di un nuovo anticorpo monoclonale, il Mad (Monoclonal Antibody Discovery), individuato dal gruppo di ricerca della Fondazione Toscana Life Sciences coordinata dal professor Rappuoli.

Terapia a base di un nuovo anticorpo monoclonale per la cura dell’infezione da coronavirus, dunque, che si aggiunge al trattamento iniziato lo scorso marzo e ormai consolidato, perché approvato da Aifa ed entrato nella routine delle terapie contro il Covid.

“Il farmaco potrebbe essere in disponibilità dalle prossime settimane, dai prossimi mesi. Già da oggi – spiega Scaramelli - qualsiasi cittadino può sottoporsi volontariamente alla cura di un farmaco di proprietà pubblica che potrebbe essere in grado di salvare la vita a tante persone”.

Un libro, dunque, che entra nel vivo del tema politico degli investimenti che lo Stato deve fare sulla ricerca e che regala una prospettiva scientifica fondamentale.