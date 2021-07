Territori verdi, il nuovo progetto dell’Alpinismo Lento per una terra che separa la Toscana e l’Emilia

Altri articoli in Lunigiana

lunedì, 12 luglio 2021, 14:05

Sono tornati in piazza Medicea gli sbandieratori del gruppo storico fivizzanese, ieri, in occasione della festa patronale della Madonna di Reggio

domenica, 11 luglio 2021, 23:42

Si tratta di un itinerario, realizzato prevalentemente su strade e fondo naturale, percorribile a piedi, a cavallo e in bicicletta, toccando castelli, pievi, abbazie, borghi medievali, ponti e guadi

sabato, 10 luglio 2021, 17:07

Non mancheranno le emozioni domani a Barbarasco dove, alle 10.30, sarà inaugurato il campo sportivo intitolato alla memoria di Gaetano Scirea

sabato, 10 luglio 2021, 14:13

La statale per il Cerreto, la provinciale 35 per Filattiera-Mulazzo, la provinciale 60 per Moncigoli e la via comunale di Corneda tra Tresana ed Aulla e la strada per la Foce sono le strade a più alta pericolosità dove gli automobilisti hanno più probabilità di incontrare un cinghiale

venerdì, 9 luglio 2021, 14:33

27 artisti e 50 opere protagoniste della 23esima rassegna di arte contemporanea in agenda dal 27 luglio al 13 agosto

venerdì, 9 luglio 2021, 14:33

Stefano Scaramelli, vicepresidente del consiglio regionale della Toscana, accompagnato dall’onorevole Cosimo Ferri e dalla coordinatrice regionale di Italia Viva, Alice Rossetti, lunedì scorso nella suggestiva cornice di Villa Shiff - Giorgini a Montignoso ha presentato il suo libro “Chiudi la finestra”