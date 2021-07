Lunigiana



Torna a Barbarasco "Amministratori per il Meyer"

giovedì, 1 luglio 2021, 12:26

Giovedì 15 luglio a Barbarasco si terrà "Amministratori per il Meyer" l'evento ludico motorio per raccogliere fondi in favore della Fondazione Meyer.

L'evento si articola in due momenti: alle ore 18.30 la camminata aperta a tutti fino al raggiungimento del numero massimo di 100 partecipanti, mentre alle ore 21, la camminata riservata agli amministratori.

Per prenotare sono disponibili i seguenti contatti: infotresana@comune.tresana.ms.it - 335 1444252

attivi da venerdì 2 luglio a sabato 10 luglio.

Le donazioni saranno destinate all'accoglienza, a Firenze, delle famiglie bisognose impossibilitate a pagarsi l'alloggio.

M.C.